«Спартак» отыгрался с 0:2 и нанёс «Адмиралу» шестое поражение подряд

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Спартаком». Волевую победу в матче одержали красно-белые со счётом 4:3.

«Адмирал» забросил быстрые две шайбы к началу восьмой минуты матча усилиями двух Александров — Шевченко и Горшкова. «Спартак» отыгрался ещё до первого перерыва — голы забили Николай Голдобин и Егор Филин. Развязка матча наступила в середине третьего периода, когда с разницей в чуть более двух минут «Спартак» забросил две шайбы. Отличились Александр Пашин и Шейн Принс.

«Адмирал» проиграл в шестом матче подряд. Следующий матч дальневосточники проведут с ЦСКА во Владивостоке. «Спартак» следующий матч 24 октября проведёт с «Амуром» в гостях.