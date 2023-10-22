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«Спартак» отыгрался с 0:2 и нанёс «Адмиралу» шестое поражение подряд

«Спартак» отыгрался с 0:2 и нанёс «Адмиралу» шестое поражение подряд
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет чемпионата КХЛ между «Адмиралом» и «Спартаком». Волевую победу в матче одержали красно-белые со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 октября 2023, воскресенье. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
3 : 4
Спартак
Москва
1:0 Горшков (Фьоре) – 06:05 (5x5)     2:0 Шевченко (Бучельников, Аноховский) – 07:09 (5x5)     2:1 Голдобин (Морозов, Чайковски) – 13:36 (5x4)     2:2 Филин (Талалуев, Савиков) – 16:57 (5x5)     3:2 Фьоре (Соловьёв) – 37:40 (5x5)     3:3 Пашин (Галимов, Савиков) – 46:03 (5x5)     3:4 Принс – 48:06 (5x4)    

«Адмирал» забросил быстрые две шайбы к началу восьмой минуты матча усилиями двух Александров — Шевченко и Горшкова. «Спартак» отыгрался ещё до первого перерыва — голы забили Николай Голдобин и Егор Филин. Развязка матча наступила в середине третьего периода, когда с разницей в чуть более двух минут «Спартак» забросил две шайбы. Отличились Александр Пашин и Шейн Принс.

«Адмирал» проиграл в шестом матче подряд. Следующий матч дальневосточники проведут с ЦСКА во Владивостоке. «Спартак» следующий матч 24 октября проведёт с «Амуром» в гостях.

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