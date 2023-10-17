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Как играет «Спартак» в КХЛ, как Алексей Жамнов работает главным тренером

«Спартак» — ярчайший клуб КХЛ. Почему же на сборную Жамнова было невозможно смотреть?
Родион Власов
«Спартак» — ярчайший клуб КХЛ
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Красно-белые поражают лигу ураганной атакой и лучшей первой тройкой. В Пекине мы такого не помним.

В нашем хоккее в последнее время появился тренд на тренеров, которые не были звёздами, но прошли всю вертикаль лиг с нижних этажей. Однако сейчас он явно будет разворачиваться назад — если два прошлых Кубка Гагарина выиграл никогда не работавший тренером Сергей Фёдоров, то сейчас в числе самых горячих команд лиги — «Торпедо» и «Спартак».

Вы могли забыть, но в январе 2021-го после дебакля на МЧМ, где Россия получила 1:9 в двух медальных матчах, Игоря Ларионова чаще всего уничтожали, называли популистом, чьи идеи не могут быть успешными на серьёзном уровне. Его приход в «Торпедо» без опыта клубной работы полтора года назад казался очень рискованным экспериментом, который не гарантировал успех. За полтора года, как видите, оптика поменялась кардинально.

Сейчас в «Спартаке» самую забивную команду лиги конструирует Алексей Жамнов. Легендарный центр «Виннипега» и «Чикаго» 90-х не только сконструировал самое озорное звено лиги Голдобин — Морозов — Порядин, при нём также растёт многочисленная спартаковская молодёжь. До этого тренерский опыт у Жамнова был минимальным, в последние годы он зачастую оказывался на скамейке, но на временной основе. Его внезапный приход в сборную позапрошлой осенью казался сенсационным, и все сошлись во мнении, что Алексей Юрьевич — тот кандидат, на котором смогли сойтись два лагеря, боровшихся тогда за власть в ФХР. В «Спартаке» на тот момент Жамнова даже с поста генерального менеджера убрали.

Если вы помните, то на Кубке Первого канала перед пекинской Олимпиадой сборная России играла очень стильно. Команда Жамнова была готова прессинговать любого оппонента у чужих ворот, моментально перекрывая все варианты для старта чужой атаки. Егор Яковлев говорил, что от них требовали играть, как в НХЛ, исполняя быстрый «транзишен» из обороны в атаку. Здесь наблюдатели вспоминали чемпионский «Питтсбург», который строился во многом на защитниках с первым пасом. Тогда кто-то считал, что это было влияние в первую очередь входившего в штаб Сергея Гончара — в любом случае оптимизм перед Олимпиадой был даже с учётом отсутствия энхаэловцев.

Алексей Жамнов на Олимпиаде

Алексей Жамнов на Олимпиаде

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Однако в Пекине мы увидели абсолютно другую сборную, которая как будто боялась собственной тени и была скованной на все 100%. Даже с Данией сборная играла откровенно вымученно и зачастую старалась действовать через вброс, а потом в средней зоне охраняла 1:0. Примерно такая же ситуация повторилась и в полуфинале со Швецией, где после 1:0 на старте второго периода команда Жамнова начала жёстко играть на удержание. В финале финны, поведя в счёте, вообще не дали России создать ничего, а тренеры ещё и давали мало игрового времени самым креативным форвардам.

Вспоминаем, каким ужасным был тот финал:
Серость победила. Россия спасала финал ОИ сдерживающим звеном, а лучшие сидели на лавке
Серость победила. Россия спасала финал ОИ сдерживающим звеном, а лучшие сидели на лавке

Почти половина шайб России на том турнире залетела в игре с Чехией, где обе команды устроили праздник реализации. Эта сборная терялась после пропущенных шайб и за месяц подготовки так и не наладила хорошего большинства — даже на самóй Олимпиаде хоккей был сильно в тени очередной драмы в женском фигурном катании, а уж через несколько дней после Игр про эту медаль все и думать забыли. Конечно, Россия-2022 — одна из самых выморочных сборных в XXI веке, пусть и с серебром в зубах.

Сборная на КПК-2021 и «Спартак»-2023 отличаются от пекинской сборной примерно так же, как нынешняя сторублёвка от царской — хотя на капитанском мостике всех этих команд был один и тот же человек. У нас популярны рассуждения про «настоящих главных тренеров» (вспомните, как им называли Алексея Кудашова на ЧМ-2019 вместо Ильи Воробьёва). Может, и в Пекине кто-то другой тренировал? Вспоминаются слова Сергея Фёдорова, входившего в тот штаб — после 1:0 со Швейцарией он посетовал, что в игре команды «слишком много креатива» (куда уж больше?).

Сейчас «Спартак» — это далеко не только первое звено. Набирают очки уже списанные многими Бурмистров и Локтионов, на однозначно лучший сезон в карьере идёт универсальный форвард Максим Цыплаков, прибавляет молодёжь, которая получила шанс ещё при Игоре Гришине. Попытки тренера «Химика» привить романтичный хоккей в прошлом году не прошли даром — нынешний «Спартак» тоже готов играть в пас, активно, но при этом не безрассудно (что в прошлом году могло погубить романтику).

Дмитрий Вишневский и Николай Голдобин

Дмитрий Вишневский и Николай Голдобин

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Здесь стоит отметить и роль ассистентов. Часто бывает, что великолепные технари, которые на подсознательном уровне чувствуют игру, не могут научить других тому, что для них кажется лёгким и простым. Однако пока кажется, что это не случай Алексея Ковалёва. Один из самых одарённых русских хоккеистов в истории, человек, которого Марио Лемье по уровню чистого таланта ставил выше себя, сейчас является помощником, отвечающим за работу и большинство. Спецбригада красно-белых с Голдобиным и Ко — одна из лучших в лиге, а сам Ковалёв показывает на тренировках, что и в 50 лет руки у него золотые.

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«Спартак» менее догматичен, чем то же «Торпедо» — в Петербурге, например, команда Жамнова два периода просто душила прессингом и отбором СКА, а потом спокойно и компактно сыграла на удержание. Защитники могут активно подключаться к атаке — например, 33-летний Дмитрий Вишневский уже набрал больше очков, чем за весь прошлый сезон, а 19-летний Даниил Орлов забил ЦСКА после прохода через всю площадку. Побочкой шикарной статистики являются периодические провалы в обороне — типа шести шайб от «Адмирала» и «Динамо». Однако ещё на том самом КПК-2021 было видно, что не все защитники могут тянуть требования, которые перед ними ставили — пока команда забивает больше соперника, всё в порядке.

Здесь стоит отметить и менеджмент клуба — «Спартак» не с листа стал играть в такой хоккей, клуб летом пересобрал всю первую тройку, которая и стала локомотивом нынешнего стиля. В основу поднимаются люди из «Химика», которые уже привыкли играть в такой хоккей в ВХЛ. Конечно, в плане открытости и посещаемости к «Спартаку» есть достаточно претензий, но сейчас там создали одну из самых интересных в чисто хоккейном плане систем.

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