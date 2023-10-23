Обладатель Кубка Стэнли Уилсон рассказал об игре Евгения Малкина в текущем сезоне

Канадский форвард подмосковного «Витязя», обладатель Кубка Стэнли Скотт Уилсон оценил игру российского нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в текущем сезоне.

«Я не смотрю много игр «Питтсбурга» из-за разницы во времени. Я иногда смотрю обзоры матчей. У «Питтсбурга» сейчас хорошая команда, им удалось заполучить лучшего защитника прошлого сезона Эрика Карлссона.

Что касается Малкина, то он хорош всегда. Он остаётся одним из самых мастеровитых игроков в лиге. Я не думаю, что могу назвать много игроков, которые стабильно проводят на пике сезон за сезоном», — сказал Уилсон в интервью ТАСС.

В текущем сезоне 37-летний Малкин в пяти матчах набрал 8 (4+4) очков и занимает 11-е место в списке лучших бомбардиров лиги.