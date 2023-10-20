«Это провал! Позорище, стыд!» В Северной Америке в ярости из-за отношения к Малкину

Авторитетное издание «прокатило» Джино мимо рейтинга лучших. На Малкина опять наплевали — но теперь болельщики и эксперты этого не простят.

На днях авторитетное издание ESPN выкатило рейтинг из 100 лучших хоккеистов НХЛ на данный момент. Топ получился неоднозначным: например, Андрей Василевский в нём занял лишь 57-е место — ниже Линуса Улльмарка и Криса Летанга. А ещё в топе оказались Назем Кадри, Томаш Гертл…

Но одно решение стало максимально непонятным.

В топе оказалось сразу девять россиян — но не Малкин: ESPN не включил Малкина в топ-100 лучших игроков НХЛ, в списке всего девять россиян

В топ-100 лучших игроков НХЛ не попал Евгений Малкин — один из лучших бомбардиров лиги на старте нового сезона, трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, второй бомбардир «Питтсбурга» в прошлом сезоне и четвёртый действующий хоккеист НХЛ по суммарному количеству очков.

Это решение вызвало шквал негодования и непонимания как в России, так и в Северной Америке. Что ещё делает ситуацию ещё интереснее: Малкина не первый раз «прокатывают» мимо рейтинга лучших. В 2017 году произошёл, пожалуй, самый болезненный эпизод, когда сама НХЛ в списке величайших игроков в истории лиги проигнорировала Джино.

Топ ESPN был составлен на основе голосов ряда журналистов издания. И самому авторитетному обозревателю — Грегу Вышински — вместе с его коллегой Ардой Окалом пришлось объяснять такой ход.

Как же так вышло?

«Его воспринимают как однобокого игрока»

Вышински: Оказался вне рейтинга в прошлом году. Оказался вне рейтинга в этом году. 83 очка в 82 матчах в минувшем сезоне. 29-й по очкам за матч за последние три сезона, более балла за встречу. Это история всей его жизни. НХЛ «прокатила» его мимо списка 100 лучших игроков всех времён, его пренебрежительно бойкотируют в этом рейтинге почти каждый год… Что такого в Малкине, что его постоянно не включают в списки лучших?

У меня есть теория, почему сейчас прокатили. Его воспринимают как однобокого игрока. Очевидно, что он потерял хватку, он в форме, с которой ему, вероятно, никогда не приходилось начинать [сезон]. Он не такой мобильный, каким был в молодости. Но с точки зрения результативности он полностью «делает» некоторых игроков, попавших в этот список. Это результат того, что он застрял в тени Кросби? Это результат его отсутствия в звене, в котором он пребывал из-за своего обаяния, характеризовавшего его карьеру? Что не так с Малкиным, что люди не позволили ему остаться в списке? Или, увидев, что он не попал в рейтинг, теперь все схватят свои факелы и вилы и побегут в редакцию, чтобы сказать: «Мы должны включить его в список!»?

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

Окал: Это очень хороший вопрос. Я был шокирован, когда узнал, что Малкин не попал в этот список. Но давай просто проведём мысленный эксперимент. Кого бы ты выбрал — Евгения Малкина или Томаша Гертла?

Вышински: Наверное, я выберу Малкина из этих двоих. Гертл — хороший игрок, просто команда у него — днище.

Окал: Гертл у нас на 100-м месте. Давай дальше — Райан О’Райлли (99-й) или Малкин? Я бы, наверное, Малкина выбрал.

Вышински: О’Райлли — разносторонний игрок, а Малкин сейчас — уже нет. Но с точки зрения результативности и атаки Малкин очевидно лучше. Но я не хочу весь список перебирать…

Окал: Нет-нет, я просто привожу примеры…

«Это позорище!»

Вышински: Вот что я хочу сказать. Это был провал. Это косяк. Малкин должен быть в топ-100. Малкин лучше, чем большинство парней в этом списке. Тут не та ситуация, когда надо было выбрать определённое количество нападающих, защитников и вратарей, и для Малкина просто не нашлось места. Этот список вышел, когда его признали одной из трёх звёзд недели в НХЛ! (смеётся). Это позорище! Это стыд…

Окал: Да, если бы сезон закончился завтра, он выиграл бы «Харт Трофи» (улыбается).

Вышински: Стыдоба, что он не попал в список. Люди пишут нам в соцсетях, говорят ужасные вещи о нашей работе. Да, они перегибают палку, но я понимаю, откуда это идёт. Такого мы не хотели. Это наше упущение, такого не должно было случиться. Надо проанализировать, как мы составляем этот список, что прокатили такого крутого игрока — чтобы такого больше не повторилось.

«Гнев в нашу сторону полностью обоснован»

Вышински: Я хочу сказать кое-что о рейтингах. У всех появляются конспирологические теории, почему мы создаём топы. В конечном итоге мы делаем это, чтобы иметь возможность спорить. Я всю свою жизнь составлял рейтинги — ещё со времён блогов. Моя первая книга была топом. Я люблю списки, но есть два разных типа рейтингов. Первый — это топы, которые вы создаёте, чтобы разжечь споры и дебаты и убедить людей кликнуть на список, чтобы они могли его прочитать, а затем разозлиться из-за того, что парень, за которого они болеют, находится не там, где, по их мнению, он должен быть. Второй — это рейтинги, в которых вы настолько отпускаете игру, что люди отвергают его в целом как недопустимый. Потому что кто-то не попал в список или было принято решение, с которым совершенно не согласны. И я не думаю, что мы достигаем своей цели.

Окал: Конечно, мы не движемся вперёд, само собой.

Вышински: Я не думаю, что кто-то из нас хочет, чтобы, когда этот рейтинг появится, читатели вдруг сказали: «Да вы, ребята, отстой!» Это тяжело. Поэтому, когда происходит что-то типа ситуации с Малкиным и это попадает в центр внимания каждого, остальная хорошая работа, всё, что написали Кристен [Шилтон], я и Райан [Эс Кларк], игнорируется. Это просто провал. Провал, что именно это попадает в центр внимания. Нам предстоит выяснить, почему это произошло и как сделать так, чтобы это не повторилось вновь.

Окал: Вот причина, почему я проделал это эксперимент. Даже в небольшом количестве. Просто чтобы показать, что может существовать сценарий, в котором Малкин в очень плотной борьбе был вытеснен некоторыми другими игроками, которые в сознании голосовавших людей заслуживают быть здесь. И это в конце концов способствовало тому, что он не попал в этот рейтинг. Это может быть одной из возможных причин, почему Малкина нет в списке.

Но я согласен, он точно должен быть в этом списке. И остаётся самым пренебрегаемым игроком НХЛ нашего поколения.

Вышински: И ведь он даже был не 101-м — Джино не попал в список достойных упоминания. Когда думаешь, насколько он будет хорош — и уже хорош — в этом году, насколько он был хорош в том году… Да, в его игре есть недостатки, он уже не тот игрок, что 10 лет назад, но очевидно, что он в числе 100 лучших игроков лиги. И то, что мы его не включили в свой список, выставляет нас в неприглядном свете. Гнев в нашу сторону полностью обоснован.