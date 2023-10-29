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«Команда чувствует уверенность, когда он играет в воротах». Ламберт — об игре Варламова

«Команда чувствует уверенность, когда он играет в воротах». Ламберт — об игре Варламова
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Главный тренер «Айлендерс» Лэйн Ламберт оценил текущую форму и игру голкипера Семёна Варламова. Россиянин оформил шатаут в матче с «Коламбусом» (2:0), отразив все 34 броска по воротам.

«Он находится в отличной форме с самого начала сезона, с начала тренировочного сбора. Он очень, очень хороший вратарь. Команда чувствует уверенность, когда он играет в воротах», — цитирует Ламберта пресс-служба клуба.

Для Варламова эта был 39-й матч в заокеанской карьере, сыгранный «на ноль». По данному показателю он обошёл своего соотечественника Сергея Бобровского, защищающего ворота «Флориды», у которого 38 сухих матчей. Теперь Варламов занимает чистое третье место по количеству таких матчей среди всех российских вратарей, выступавших в НХЛ.

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