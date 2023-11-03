Владелец «Оттавы» продал свою долю в «Монреале» за рекордную сумму

Владелец «Оттавы Сенаторз» Майкл Эндлаур продал свою долю в 10% в «Монреаль Канадиенс», сообщает Reuters. Клуб из Квебека был оценён в рекордные для НХЛ $ 2,5 млрд. Соответственно Эндлауэр получил от продажи примерно $ 250 млн — рекордную сумму для соответствующего количества акций.

Семья Молсонов, владеющая контрольным пакетом акций «Канадиенс», воспользовалась преимущественным правом на приобретение доли Эндлауэра. Он был обязан продать свою долю в «Монреале» в рамках соглашения, заключённого во время покупки «Сенаторз». Эндлауэр купил «Оттаву» в сентябре за $ 950 млн.

Рекордная сумма, в которую был оценён «Монреаль», относится только к продаже отдельного клуба НХЛ. Этим летом стоимость Maple Leaf Sports & Entertainment, в которую входит «Торонто Мэйпл Лифс», а также ещё несколько команд, включая «Торонто Рэпторс» из НБА и ФК «Торонто» из МЛС оценивали в $ 8 млрд.

Эндлауэр, основатель и генеральный директор Andlauer Healthcare Group, был миноритарным владельцем «Канадиенс» с 2009 года, когда семья Молсон купила команду у Джорджа Джиллетта за $ 575 млн.

Вместе с «Сенаторз» компания Эндлауэра также купила аффилированный клуб Американской хоккейной лиги «Белвилл Сенаторз» у компании Юджина Мельника. Последний сохранил долю в 10% в клубе АХЛ.