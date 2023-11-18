Судьи не засчитали гол «Локомотива» с финальной сиреной в матче со СКА

В Ярославле завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Локомотив» уступил питерскому СКА (1:2).

Матч запомнился бурной развязкой на последней секунде третьего периода, когда хозяева забросили вторую шайбу в ворота СКА одновременно с финальной сиреной, однако арбитры не засчитали гол, усмотрев перед этим нарушение процедуры вбрасывания.

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СКА набрал 36 очков и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче армейцы с берегов Невы сыграют 20 ноября дома с ЦСКА. «Локомотив» остался с 40 очками и идёт третьим на Западе. В ближайшей игре команда Игоря Никитина примет дома 21 ноября «Спартак».