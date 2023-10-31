Для кого хоккей — для зрителей или судей? Прецедент Каблукова заставил говорить о важном

Матч регулярного чемпионата КХЛ между ХК «Сочи» и московским «Динамо» стал важнейшей исторической вехой для ассистента капитана столичного клуба Ильи Каблукова. Один из самых уважаемых и авторитетных игроков в истории отечественного хоккея пополнил элитный Клуб, став 18-м игроком, сыгравшим 1000 матчей в чемпионатах страны.

Отмечать выдающееся достижение олимпийского чемпиона и трёхкратного обладателя Кубка Гагарина пресс-служба бело-голубых начала с самого утра, подготовив красивый флэшмоб в честь юбиляра. Перед матчем с сочинцами каждый игрок «Динамо» надел футболку, на которой визуально состаренный Каблуков обращается к самому себе со словами «пенсия близко». Добрый троллинг от пресс-службы и партнёров по команде задал тон тому празднику, который «Динамо» вечером понедельника подарило своему знаковому игроку.

Набравшие в последние две недели отличный ход бело-голубые в первом из спаренных матчей на черноморском побережье не оставили южанам ни единого шанса, отгрузив к 55-й минуте в ворота «леопардов» пять шайб. Не хватало вишенки на торте. И она была туда водружена. Отбывший двухминутное удаление Дмитрий Рашевский вылетел из штрафного бокса и бросился в резкую контратаку «Динамо», которую по левому флангу уже разгонял Иван Муранов. Иван нашёл передачей Дмитрия, а тот вместо броска по воротам выполнил передачу назад, куда уже накатывал Каблуков – 35-летнему форварду оставалось просто не промахнуться.

Для проводившего 1000-й матч за карьеру в чемпионатах страны нападающего этот гол вообще-то тоже стал знаковым событием. Начало сезона у Ильи не очень-то задалось. Он хватал ненужные удаления и, я точно это знаю, переживал из-за качества своей игры. Постепенно Каблуков начал разыгрываться и возвращаться на тот уровень, который демонстрировал в прошлом сезоне.

Но гол в ворота «Сочи» стал для него первым в нынешнем сезоне. Первый гол в чемпионате! В 1000-м матче за карьеру! Какая красота. И партнёры его не подкачали, моментально высыпав на лёд, чтобы поздравить Илью с этими знаменательными событиями. И это было ещё не всё. Сразу после завершения матча партнёры Каблукова продолжили поздравлять нападающего, устроив ему водяной (это важно, не из шампанского) душ в раздевалке.

Ложкой дёгтя на динамовском празднике жизни стало решение главных арбитров Дениса Бондаря и Дениса Наумова, которые не смогли оценить красоту момента и выписали бело-голубым две минуты штрафа за задержку времени игры. К двум Денисам по этому решению как раз меньше всего вопросов. Они просто исполнители действующих судейских правил. И, согласно судейскому стандарту, принятому в России, всё сделали правильно. Но что насчёт шоу, которым в первую очередь является хоккей, как и любой другой вид спорта? Именно об этом после матча говорил главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов, обращаясь к хоккейной общественности.

«Один вопрос я хочу поднять. Вот сегодняшняя игра была у нас юбилейной, 1000-й для Ильи Каблукова. Он забил свой важный первый гол. И я хочу, чтобы мы все – общественность – обсудили вот такие моменты: когда забивается вот такой гол или достигается важный рубеж, то, наверное, не должно быть удаления в конце игры, когда вся команда выходит на лёд. Ведь это вопрос шоу. В НХЛ, например, когда Овечкин забивал юбилейные голы и вся команда выбегала на лёд, не было удалений. Я не осуждаю судей. Они сработали по закону, но такие вещи, которые случаются нечасто, надо обсудить и, наверное, надо разрешить праздновать такие события. Ведь это остаётся на всю жизнь, и таких людей немного. Хорошо, что счёт позволял, и мы умышленно на это пошли, но хотелось бы узаконить это», — сказал Кудашов.

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Знаете, что во всём этом самое забавное? В официальном телеграм-канале КХЛ пресс-службой самой лиги было размещено видео с фразой: «С голом в 1000-й игре Илью Каблукова выбежала поздравлять ВСЯ КОМАНДА!». Как говорится, орфография и пунктуация сохранена. То есть самой лиге настолько зашло динамовское празднование, что словосочетание вся команда её официальными представителями было написано заглавными буквами. Настолько это всё было классно и своевременно, но в сообщении лиги почему-то не указано, что её судьи выписали «Динамо» удаление за этот момент.

Трижды прав Алексей Кудашов, когда говорит, что в команде пошли на такой шаг, потому что счёт позволял. А если бы Каблуков отличился при равном счёте или вообще при счёте в пользу соперника, тогда что? А тогда либо получайте две минуты за задержку времени и дальнейшее пластание в меньшинстве, либо быстренько отбили кулачки внутри пятёрки на льду и срочно продолжайте игру, чтобы не потерять важнейшие 30 секунд эфирного времени. Вот только зачем нужен этот странный формализм, когда за океаном всё уже давно придумано до нас?

В декабре 2022 года капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 800-ю шайбу за карьеру в НХЛ, и после этого гола вся команда высыпала на лёд, чтобы поздравить россиянина с великим достижением. Болельщики на трибунах ликовали, а рейтинги в социальных сетях зашкаливали. И почему-то у судейской бригады и в мыслях не было выписать две минуты штрафа «столичным» за задержку игры. И таких историй за океаном наберётся не один десяток.

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Мы так любим копировать у Северной Америки многие хоккейные элементы – от попытки ввести в России церемонию драфта до самой идеи закрытой лиги. Но, может быть, настало время скопировать нечто более важное? Само отношение к игре. И понять, что хоккей, как и любой другой вид спорта, в первую очередь предназначен для удовольствия болельщиков. И, разумеется, для самих спортсменов.

И уж точно не для судей, которые, конечно, должны следить за соблюдением буквы правил. Но соблюдать-то всё нужно с умом. Празднование гола в 1000-м матче запомнится Каблукову до конца всей его жизни, а болельщики «Динамо» получили прекрасную возможность убедиться в том, что у них есть настоящая команда. Руководству же КХЛ надо задуматься о том, что важнее – судейские стандарты или вот такие моменты.