Дмитрий Воронков прервал восьмиматчевую безголевую серию в НХЛ

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В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Чикаго Блэкхоукс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 7:1 в пользу хозяев. Одну из шайб за «Коламбус» забросил российский нападающий Дмитрий Воронков. Таким образом, он прервал восьмиматчевую безголевую серию в НХЛ.



Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Ранее в нынешнем сезоне Воронков принял участие в 13 матчах, в которых записал в свой актив два гола и шесть результативных передач.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 12 очков. «Чикаго», в свою очередь, занимает предпоследнее место Западной конференции.