«Салават Юлаев» дома одолел «Авангард» и прервал 10-матчевую победную серию омичей

В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Авангард» потерпел первое поражение за 11 матчей — омичи не проигрывали с 29 октября, когда уступили дома минскому «Динамо».
На пятой минуте первого периода Матвей Гуськов с передачи Вячеслава Лещенко открыл счёт во встрече.
На 55-й секунде второго периода Владислав Ефремов с передачи Джоша Ливо удвоил преимущество уфимской команды. На восьмой минуте второго отрезка матча Павел Коледов с передач Владислава Ефремова и Николая Кулёмина сделал счёт 3:0.
На 11-й минуте третьего периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачёва размочил счёт в матче.
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В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с «Трактором» 25 ноября. «Авангард» в Омске примет «Витязь» 29 ноября.
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