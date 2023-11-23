«Салават Юлаев» дома одолел «Авангард» и прервал 10-матчевую победную серию омичей

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Авангард» потерпел первое поражение за 11 матчей — омичи не проигрывали с 29 октября, когда уступили дома минскому «Динамо».

На пятой минуте первого периода Матвей Гуськов с передачи Вячеслава Лещенко открыл счёт во встрече.

На 55-й секунде второго периода Владислав Ефремов с передачи Джоша Ливо удвоил преимущество уфимской команды. На восьмой минуте второго отрезка матча Павел Коледов с передач Владислава Ефремова и Николая Кулёмина сделал счёт 3:0.

На 11-й минуте третьего периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачёва размочил счёт в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с «Трактором» 25 ноября. «Авангард» в Омске примет «Витязь» 29 ноября.