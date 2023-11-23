Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Салават Юлаев» дома одолел «Авангард» и прервал 10-матчевую победную серию омичей

«Салават Юлаев» дома одолел «Авангард» и прервал 10-матчевую победную серию омичей
Аудио-версия:
Комментарии

В Уфе закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Салават Юлаев» принимал «Авангард». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:1. «Авангард» потерпел первое поражение за 11 матчей — омичи не проигрывали с 29 октября, когда уступили дома минскому «Динамо».

На пятой минуте первого периода Матвей Гуськов с передачи Вячеслава Лещенко открыл счёт во встрече.

На 55-й секунде второго периода Владислав Ефремов с передачи Джоша Ливо удвоил преимущество уфимской команды. На восьмой минуте второго отрезка матча Павел Коледов с передач Владислава Ефремова и Николая Кулёмина сделал счёт 3:0.

На 11-й минуте третьего периода Рид Буше с передач Дамира Шарипзянова и Владимира Ткачёва размочил счёт в матче.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 ноября 2023, четверг. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Авангард
Омск
1:0 Гуськов (Лещенко) – 04:27 (5x5)     2:0 Ефремов (Ливо) – 20:55 (5x5)     3:0 Коледов (Ефремов, Кулёмин) – 27:39 (5x5)     3:1 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 50:25 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Салават Юлаев» сыграет дома с «Трактором» 25 ноября. «Авангард» в Омске примет «Витязь» 29 ноября.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android