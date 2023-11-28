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Воронков забросил шайбу в ворота «Бостона» с передачи Чинахова

В эти минуты в Коламбусе на стадионе «Нейшнвайд-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимает «Бостон Брюинз». На момент написания новости в матче идёт перерыв после первого периода, счёт — 1:0 в пользу хозяев.

На 16-й минуте российский нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков открыл счёт в игре с передачи соотечественника Егора Чинахова.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Ранее в нынешнем сезоне Воронков принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив три гола и шесть результативных передач.

На данный момент «Коламбус» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, записав в свой актив 16 очков. «Бостон», в свою очередь, занимает второе место Востока.