Три очка Буше помогли «Авангарду» уверенно победить дома «Витязь»

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В Омске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 4:1.

На восьмой минуте первого периода Артём Чмыхов с передач Владимира Ткачёва и Рида Буше открыл счёт во встрече.

Вторая двадцатиминутка завершилась без заброшенных шайб.

На 24-й секунде третьего периода Скотт Уилсон с передач Джереми Роя и Дерека Барака восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Рид Буше с передач Райана Спунера и Дамира Шарипзянова вновь вывел омичей вперёд. На четвёртой минуте третьего периода Валентин Пьянов с передач Сергея Бойкова и Александра Филатьева сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Владимир Ткачёв установил окончательный счёт в игре.

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В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Нефтехимиком». «Витязь» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 1 декабря.