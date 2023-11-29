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Три очка Буше помогли «Авангарду» уверенно победить дома «Витязь»

Три очка Буше помогли «Авангарду» уверенно победить дома «Витязь»
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В Омске закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой «ястребов» со счётом 4:1.

На восьмой минуте первого периода Артём Чмыхов с передач Владимира Ткачёва и Рида Буше открыл счёт во встрече.

Вторая двадцатиминутка завершилась без заброшенных шайб.

На 24-й секунде третьего периода Скотт Уилсон с передач Джереми Роя и Дерека Барака восстановил равенство в счёте. Спустя две минуты Рид Буше с передач Райана Спунера и Дамира Шарипзянова вновь вывел омичей вперёд. На четвёртой минуте третьего периода Валентин Пьянов с передач Сергея Бойкова и Александра Филатьева сделал счёт 3:1. На 18-й минуте периода Владимир Ткачёв установил окончательный счёт в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
29 ноября 2023, среда. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Витязь
Московская область
1:0 Чмыхов (Ткачёв, Буше) – 07:07 (5x5)     1:1 Уилсон (Рой, Барак) – 40:24 (5x5)     2:1 Буше (Спунер, Шарипзянов) – 42:38 (5x5)     3:1 Пьянов (Бойков, Филатьев) – 43:58 (5x5)     4:1 Ткачёв (Буше) – 57:45 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Авангард» сыграет дома с «Нефтехимиком». «Витязь» отправится в гости к СКА. Обе встречи состоятся 1 декабря.

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