«Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Металлурга», забросив пять шайб

В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
На 12-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передач Батырлана Муратова и Кирилла Савицкого открыл счёт в матче.
В начале второго периода Даниил Апальков с передач Понтуса Оберга и Эмиля Нургалиева удвоил преимущество казахстанского клуба. На девятой минуте периода Дмитрий Силантьев с передач Макара Хабарова и Артёма Минулина размочил счёт в игре. На 16-й минуте периода Эмиль Нургалиев с передачи Кристиана Хенкеля сделал счёт 3:1.
На третьей минуте заключительного отрезка основного времени Алихан Омирбеков с передач Нельсона Ножье и Понтуса Оберга забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В середине периода Адиль Бекетаев сделал счёт крупным, забросив в пустые ворота.
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- 30 ноября 2023
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