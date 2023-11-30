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«Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Металлурга», забросив пять шайб

«Барыс» прервал 11-матчевую победную серию «Металлурга», забросив пять шайб
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В Астане закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Барыс» принимал магнитогорский «Металлург». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

На 12-й минуте первого периода Аркадий Шестаков с передач Батырлана Муратова и Кирилла Савицкого открыл счёт в матче.

В начале второго периода Даниил Апальков с передач Понтуса Оберга и Эмиля Нургалиева удвоил преимущество казахстанского клуба. На девятой минуте периода Дмитрий Силантьев с передач Макара Хабарова и Артёма Минулина размочил счёт в игре. На 16-й минуте периода Эмиль Нургалиев с передачи Кристиана Хенкеля сделал счёт 3:1.

На третьей минуте заключительного отрезка основного времени Алихан Омирбеков с передач Нельсона Ножье и Понтуса Оберга забросил четвёртую шайбу в ворота гостей. В середине периода Адиль Бекетаев сделал счёт крупным, забросив в пустые ворота.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 16:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
5 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Шестаков (Муратов, Савицкий) – 11:01 (5x4)     2:0 Апальков (Оберг, Нургалиев) – 21:20 (5x4)     2:1 Силантьев (Хабаров, Минулин) – 28:33 (5x5)     3:1 Нургалиев (Хенкель) – 35:32 (5x5)     4:1 Омирбеков (Ножье, Оберг) – 42:15 (5x5)     5:1 Бекетаев – 49:26 (en)     5:2 Михайлис (Юров, Орехов) – 54:15 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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