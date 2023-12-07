Гусев в серии буллитов принёс московскому «Динамо» победу над «Северсталью»

В Череповце закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Северсталь» принимала московское «Динамо». Встреча завершилась победой гостей по буллитам со счётом 2:1.
Первый период команды закончили без заброшенных шайб.
На 16-й минуте второй двадцатиминутки Бреннан Менелл с передачи Никиты Гусева открыл счёт в матче.
На восьмой минуте третьего периода Руслан Абросимов с передач Тимофея Давыдова и Кирилла Пилипенко восстановил равенство в счёте.
В серии буллитов лучше оказались бело-голубые. Победный буллит на счету Никиты Гусева.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Северсталь» в Ярославле сыграет с «Локомотивом». Московское «Динамо» встретится с ЦСКА. Обе игры состоятся 19 декабря.
- 7 декабря 2023
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