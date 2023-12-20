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«Аризона» победила «Оттаву» после 0:3 в первом периоде

«Аризона» победила «Оттаву» после 0:3 в первом периоде
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В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Маллетт-Арены» в Темпе прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Оттавой Сенаторз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 4:3, уступая 0:3 к первому перерыву.

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Гости открыли счёт на пятой минуте игры — с передачи российского защитника Артёма Зуба отличился Ангус Крукшенк. На 14-й и 15-й минутах «сенаторы» забили ещё дважды. «Койоты» начали возвращаться в игру на 35-й минуте игры голом Джека Макбэйна, а на 50-й минуте двумя шайбами с интервалом в 33 секунды сравняли счёт. На 57-й минуте победный гол «Аризоны» записал в свой актив Майкл Кесселринг.

Эта победа стала для «Койотс» третьей подряд. «Оттава» потерпела пятое поражение кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
20 декабря 2023, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 3
Оттава Сенаторз
Оттава
0:1 Крукшенк (Зуб, Сандерсон) – 04:10     0:2 Норрис (Сандерсон, Штюцле) – 13:06 (pp)     0:3 Кубалик (Бреннстрём) – 14:19     1:3 Макбэйн (Кули, Карконе) – 34:10     2:3 Мозер (Маччелли, Дамба) – 49:14     3:3 Келлер (Стечер, Керфут) – 49:47     4:3 Кесселринг (Сэнфорд, Макбэйн) – 56:27    
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