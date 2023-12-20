«Аризона» победила «Оттаву» после 0:3 в первом периоде

В ночь с 19 на 20 декабря мск на льду «Маллетт-Арены» в Темпе прошла встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Аризоной Койотс» и «Оттавой Сенаторз». Хозяева площадки одержали волевую победу со счётом 4:3, уступая 0:3 к первому перерыву.

Гости открыли счёт на пятой минуте игры — с передачи российского защитника Артёма Зуба отличился Ангус Крукшенк. На 14-й и 15-й минутах «сенаторы» забили ещё дважды. «Койоты» начали возвращаться в игру на 35-й минуте игры голом Джека Макбэйна, а на 50-й минуте двумя шайбами с интервалом в 33 секунды сравняли счёт. На 57-й минуте победный гол «Аризоны» записал в свой актив Майкл Кесселринг.

Эта победа стала для «Койотс» третьей подряд. «Оттава» потерпела пятое поражение кряду.