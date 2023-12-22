Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Вегасом»

Сегодня, 22 декабря, «Тамба-Бей Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 5:4 (0:2, 4:0, 1:2).

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Никита Кучеров, Ник Пол и Алекс Берре-Буле, а также дубль на счету Брейдена Пойнта.

За «Вегас» голами отличились россиянин Иван Барбашёв и Пол Коттер, двум отметился Джонатан Маршессо.

После 34 матчей «Тампа» занимает девятое место в Восточной конференции с 37 очками. «Вегас» лидирует в Западной конференции, набрав 47 очков в 34 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Вегас» сыграет с «Флоридой Пантерз».