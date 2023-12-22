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Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Вегасом»

Гол и две передачи Никиты Кучерова помогли «Тампе» одержать победу над «Вегасом»
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Сегодня, 22 декабря, «Тамба-Бей Лайтнинг» на своей площадке обыграла «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на «Амали-Арене» завершилась со счётом 5:4 (0:2, 4:0, 1:2).

В составе «Тампы» заброшенными шайбами отметились российский нападающий Никита Кучеров, Ник Пол и Алекс Берре-Буле, а также дубль на счету Брейдена Пойнта.

За «Вегас» голами отличились россиянин Иван Барбашёв и Пол Коттер, двум отметился Джонатан Маршессо.

После 34 матчей «Тампа» занимает девятое место в Восточной конференции с 37 очками. «Вегас» лидирует в Западной конференции, набрав 47 очков в 34 играх.

Следующий матч «Тампа» проведёт с «Вашингтон Кэпиталз», а «Вегас» сыграет с «Флоридой Пантерз».

НХЛ - регулярный чемпионат
22 декабря 2023, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Маршессо (Макнэбб, Стивенсон) – 11:40     0:2 Барбашёв (Стоун) – 16:58     1:2 Барре-Буле (Хедман, Шири) – 28:25     2:2 Кучеров (Стэмкос, Хедман) – 35:55 (pp)     3:2 Пойнт (Пол, Кучеров) – 36:28 (pp)     4:2 Пойнт (Пол, Кучеров) – 38:50     4:3 Маршессо (Карлссон, Айкел) – 45:31 (pp)     4:4 Коттер (Макнэбб, Хаттон) – 49:44     5:4 Пол (Хедман, Пойнт) – 58:47    
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