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«Барыс» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв в овертайме «Сочи»

«Барыс» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв в овертайме «Сочи»
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В Астане (Казахстан) состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Акузовским и Павлом Овчинниковым, им помогали Александр Захаренков и Александр Садовников.

Счёт в матче был открыт уже на 42-й секунде нападающим «Сочи» Джереми Бракко. Через несколько минут «Барыс» ответил на это точным броском в исполнении экс-форварда «Нефтехикима» Энтони Камара. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – за астанинцев отличился Давид Скленичка, а у гостей забросил Кирилл Рассказов. В заключительном игровом отрезке команды оставили зрителей без заброшенных шайб, а в овертайме сильнее оказались хозяева – за 35 секунд до сирены отличился Аркадий Шестаков.

«Барыс», набрав 33 очка в 43 матчах, по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (33) на предпоследнем, 10-м месте на Западе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
23 декабря 2023, суббота. 14:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
ОТ
ХК Сочи
Сочи
0:1 Бракко (Чебыкин) – 00:42 (5x5)     1:1 Камара (Лабейт) – 03:53 (5x5)     2:1 Скленичка (Рымарев, Апальков) – 25:03 (5x5)     2:2 Рассказов (Хафизов, Галенюк) – 27:08 (5x4)     3:2 Шестаков – 64:30 (3x3)    
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
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