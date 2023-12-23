«Барыс» прервал четырёхматчевую серию поражений, обыграв в овертайме «Сочи»

В Астане (Казахстан) состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Барыс» принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Николаем Акузовским и Павлом Овчинниковым, им помогали Александр Захаренков и Александр Садовников.
Счёт в матче был открыт уже на 42-й секунде нападающим «Сочи» Джереми Бракко. Через несколько минут «Барыс» ответил на это точным броском в исполнении экс-форварда «Нефтехикима» Энтони Камара. Во втором периоде команды обменялись заброшенными шайбами – за астанинцев отличился Давид Скленичка, а у гостей забросил Кирилл Рассказов. В заключительном игровом отрезке команды оставили зрителей без заброшенных шайб, а в овертайме сильнее оказались хозяева – за 35 секунд до сирены отличился Аркадий Шестаков.
«Барыс», набрав 33 очка в 43 матчах, по-прежнему занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сочи» (33) на предпоследнем, 10-м месте на Западе.
- 23 декабря 2023
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