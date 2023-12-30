«Нефтехимик» во второй раз за два дня обыграл «Адмирал» во Владивостоке

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались владивостокский «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

На пятой минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Даниил Гутик. Вскоре форвард Жан-Себастьен Ди забросил ответную шайбу гостей. Во втором периоде команды вновь обменялись голами: Гутик оформил дубль, а в составе «Нефтехимика» в большинстве отличился Андрей Белозёров. В концовке игрового отрезка гости вышли вперёд усилиями Белозёрова, оформившего дубль. В третьем периоде в составе «Нефтехимика» отличились Григорий Селезнёв и Дмитрий Соколов.