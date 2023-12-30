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«Нефтехимик» во второй раз за два дня обыграл «Адмирал» во Владивостоке

«Нефтехимик» во второй раз за два дня обыграл «Адмирал» во Владивостоке
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались владивостокский «Адмирал» и нижнекамский «Нефтехимик». Команды играли на стадионе «Фетисов-Арена» во Владивостоке. «Нефтехимик» одержал победу со счётом 5:2 (1:1, 2:1, 2:0).

На пятой минуте в большинстве счёт открыл нападающий «Адмирала» Даниил Гутик. Вскоре форвард Жан-Себастьен Ди забросил ответную шайбу гостей. Во втором периоде команды вновь обменялись голами: Гутик оформил дубль, а в составе «Нефтехимика» в большинстве отличился Андрей Белозёров. В концовке игрового отрезка гости вышли вперёд усилиями Белозёрова, оформившего дубль. В третьем периоде в составе «Нефтехимика» отличились Григорий Селезнёв и Дмитрий Соколов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 декабря 2023, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
2 : 5
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Гутик (Соловьёв) – 04:34 (5x4)     1:1 Ди (Митякин) – 06:44 (5x5)     2:1 Гутик – 22:00 (5x5)     2:2 Белозёров (Сериков) – 26:26 (5x4)     2:3 Белозёров (Сериков, Сетдиков) – 33:27 (5x4)     2:4 Селезнёв (Митякин) – 42:15 (5x5)     2:5 Соколов (Митякин, Брюквин) – 46:05 (5x4)    
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