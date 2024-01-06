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Пять очков Гусева помогли московскому «Динамо» разгромить дома «Куньлунь»

Пять очков Гусева помогли московскому «Динамо» разгромить дома «Куньлунь»
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 7:1.

На 12-й минуте первого периода Седрик Пакетт с передач Джордана Уила и Никиты Гусева открыл счёт во встрече. На 14-й минуте периода Бреннан Менелл с передач Эрика О'Делла и Никиты Гусева удвоил преимущество бело-голубых.

На 15-й минуте второго периода Брэндон Макмиллан размочил счёт в игре.

В начале третьей двадцатиминутки Никита Гусев сделал счёт 3:1. На 10-й минуте периода Джордан Уил с передач Бреннана Менелла и Никиты Гусева забросил четвёртую шайбу хозяев в матче. На 13-й минуте периода Егор Петухов с передач Артёма Ильенко и Егора Римашевского довёл счёт до крупного. Спустя полторы минуты Игорь Чернышов сделал счёт 6:1. На 17-й минуте периода Никита Гусев забросил свою вторую шайбу в матче, забив седьмой гол в ворота гостей. В ассистентах — Даниил Пыленков и Дмитрий Рашевский.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
7 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Пакетт (Уил, Гусев) – 11:06 (5x5)     2:0 Менелл (О'Делл, Гусев) – 13:13 (5x4)     2:1 Макмиллан – 34:53 (5x5)     3:1 Гусев – 43:40 (5x5)     4:1 Уил (Менелл, Гусев) – 49:50 (5x4)     5:1 Петухов (Ильенко, Римашевский) – 52:01 (5x5)     6:1 Чернышов – 53:39 (5x5)     7:1 Гусев (Пыленков, Рашевский) – 56:19 (5x5)    
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