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«Адмирал» и «Авангард» в девятый раз подряд не смогли выявить победителя в основное время

«Адмирал» и «Авангард» в девятый раз подряд не смогли выявить победителя в основное время
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Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Авангардом». Победу в упорном матче одержали омичи со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Спунер) – 13:08 (5x5)     1:1 Петьков (Шэн, Чудинов) – 27:42 (5x4)     1:2 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 62:27 (4x3)    

«Адмирал» и «Авангард» в девятый раз подряд не смогли выявить победителя в основное время. В последний раз без овертайма команды обошлись 13 февраля 2020 года, когда омичи одержали победу в основное время со счётом 5:2.

Благодаря этой победе «Авангард» закрепился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Металлурга» на три очка. «Адмирал» продолжает замыкать турнирную таблицу Востока, сравнявшись по очкам с «Барысом».

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