«Адмирал» и «Авангард» в девятый раз подряд не смогли выявить победителя в основное время

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Авангардом». Победу в упорном матче одержали омичи со счётом 2:1 в овертайме.

«Адмирал» и «Авангард» в девятый раз подряд не смогли выявить победителя в основное время. В последний раз без овертайма команды обошлись 13 февраля 2020 года, когда омичи одержали победу в основное время со счётом 5:2.

Благодаря этой победе «Авангард» закрепился на втором месте в таблице Восточной конференции КХЛ, отставая от лидирующего «Металлурга» на три очка. «Адмирал» продолжает замыкать турнирную таблицу Востока, сравнявшись по очкам с «Барысом».