Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Авангард» обыграл «Адмирал» в овертайме благодаря дублю Рида Буше

«Авангард» обыграл «Адмирал» в овертайме благодаря дублю Рида Буше
Аудио-версия:
Комментарии

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Авангардом». Победу в упорном матче одержали омичи со счётом 2:1 в овертайме.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 января 2024, понедельник. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
Окончен
1 : 2
ОТ
Авангард
Омск
0:1 Буше (Спунер) – 13:08 (5x5)     1:1 Петьков (Шэн, Чудинов) – 27:42 (5x4)     1:2 Буше (Шарипзянов, Ткачёв) – 62:27 (4x3)    

Счёт в середине первого периода после отличной комбинации открыл нападающий «Авангарда» Рид Буше, которому ассистировал Райан Спунер. «Адмирал» усилил натиск на ворота омичей и сумел сравнять счёт во втором периоде — отличился Кирилл Петьков с передач Павла Шэна и Максима Чудинова. Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме победу омичам принёс Рид Буше. Отметим, что в матче дебютировал за «Авангард» словацкий нападающий Томаш Юрчо.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

Повторный матч между командами состоится 10 января во Владивостоке.

Материалы по теме
Видео
Рид Буше установил новый рекорд «Авангарда» по голам за одну регулярку
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android