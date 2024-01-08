«Авангард» обыграл «Адмирал» в овертайме благодаря дублю Рида Буше

Во Владивостоке на стадионе «Фетисов-Арена» прошёл очередной матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Адмиралом» и «Авангардом». Победу в упорном матче одержали омичи со счётом 2:1 в овертайме.

Счёт в середине первого периода после отличной комбинации открыл нападающий «Авангарда» Рид Буше, которому ассистировал Райан Спунер. «Адмирал» усилил натиск на ворота омичей и сумел сравнять счёт во втором периоде — отличился Кирилл Петьков с передач Павла Шэна и Максима Чудинова. Основное время матча завершилось вничью, а в овертайме победу омичам принёс Рид Буше. Отметим, что в матче дебютировал за «Авангард» словацкий нападающий Томаш Юрчо.

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Повторный матч между командами состоится 10 января во Владивостоке.