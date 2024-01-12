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Передача Бобровского помогла «Флориде» одержать победу в матче с «Лос-Анджелесом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимала на своей площадке «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоялась на стадионе «Амерант Банк Арена» в Санрайзе (США) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Сэм Беннетт, Мэттью Ткачук и Сэм Райнхар. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский записал на своё счёт результативную передачу. У «Лос-Анджелеса» голами отметились Тревор Мур и Дрю Даути.

«Флорида» располагается на второй строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 56 очков в 41 матче. «Лос-Анджелес» занимает пятое место на Западе. В активе команды 48 очков в 39 матчах.

В следующем матче «Флорида» встретится с «Нью-Джерси», а «Лос-Анджелес» сыграет с «Детройтом».

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