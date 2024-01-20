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Четыре очка Гусева помогли московскому «Динамо» победить дома одноклубников из Минска

Четыре очка Гусева помогли московскому «Динамо» победить дома одноклубников из Минска
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго игрового отрезка Никита Гусев с передач Джордана Уила и Андрея Прибыльского открыл счёт в матче. Спустя 10 минут Дмитрий Коробов с передач Сэма Энаса и Александра Волкова восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Андрея Прибыльского забросил красивую шайбу с лёта, сделав счёт 2:1.

В начале третьего периода Даниил Пыленков с передач Никиты Гусева и Егора Римашевского забросил третью шайбу в ворота минчан. В конце игры Джордан Уил с передачи Никиты Гусева и Егора Римашевского установил окончательный счёт во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 января 2024, суббота. 13:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Динамо Мн
Минск
1:0 Гусев (Уил, Прибыльский) – 24:10 (5x5)     1:1 Коробов (Энас, Волков) – 34:44 (5x5)     2:1 Римашевский (Гусев, Прибыльский) – 37:56 (5x5)     3:1 Пыленков (Гусев, Римашевский) – 41:10 (5x4)     4:1 Уил (Гусев, Римашевский) – 58:02 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче московское «Динамо» сыграет со «Спартаком» 23 января. Минчане в Санкт-Петербурге встретятся со СКА 22 января.

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