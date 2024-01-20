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Четыре очка Гусева помогли московскому «Динамо» победить дома одноклубников из Минска

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местное «Динамо» принимало одноклубников из Минска. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

Первый период завершился без заброшенных шайб.

На пятой минуте второго игрового отрезка Никита Гусев с передач Джордана Уила и Андрея Прибыльского открыл счёт в матче. Спустя 10 минут Дмитрий Коробов с передач Сэма Энаса и Александра Волкова восстановил равенство в счёте. На 18-й минуте периода Егор Римашевский с передач Никиты Гусева и Андрея Прибыльского забросил красивую шайбу с лёта, сделав счёт 2:1.

В начале третьего периода Даниил Пыленков с передач Никиты Гусева и Егора Римашевского забросил третью шайбу в ворота минчан. В конце игры Джордан Уил с передачи Никиты Гусева и Егора Римашевского установил окончательный счёт во встрече.

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В следующем матче московское «Динамо» сыграет со «Спартаком» 23 января. Минчане в Санкт-Петербурге встретятся со СКА 22 января.