Козлов: «Салавату» не хватало свежести, но сила воли и характер сыграли значение

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над хабаровским «Амуром» (3:2 ОТ).

«Важная победа для команды, для Евгения Бирюкова, у которого тысячный матч в КХЛ. После долгого выезда было важно сыграть хорошо перед своими болельщиками. Было видно, что не хватает свежести и скорости, но сила воли и характер сыграли большое значение сегодня.

Как команда справляется в плане физики? У нас не так много возможностей, чтобы проводить больше замен. Мы должны адаптироваться к ритму чемпионата. Надо через это пройти, все команды сталкиваются с физическим спадом в течение сезона.

Ливо было тяжеловато? Он давно не играл. Это один из ключевых наших игроков, у нас был важный матч Ливс сказал, что он готов», — приводит слова Козлова пресс-служба «Салавата Юлаева» на официальном сайте клуба.