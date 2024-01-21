Бирюков выступил с речью в раздевалке «Салавата Юлаева» после 1000-й игры в КХЛ

37-летний российский защитник уфимского «Салавата Юлаева» Евгений Бирюков, проведший 1000-ю игру в КХЛ в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (3:2 ОТ), обратился к партнёрам в раздевалке команды после завершения встречи.

Игроки «Салавата» признали Бирюкова лучшим игроком прошедшей встречи, вручив ему бурек (национальный головной убор. – Прим. «Чемпионата»), который переходит к разным хоккеистам команды от матча к матчу.

«Действительно, важный для меня был сегодня день. Для меня, для моей семьи. Спасибо большое нашей организации, что сделали такой праздник – мне, болельщикам. Всех с победой, можно сегодня немного отдохнуть», — сказал Бирюков.

Затем с речью выступил и генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Ринат Баширов: «Жень… Извиняюсь, Евгений Николаевич. Поздравляю, отличная дата. Промежуточная, надеюсь. Дай бог, что всё впереди, чтобы всё хорошо было в семье. Ну, а от нас подарок, так чтобы не снимать». После чего функционер вручил защитнику ещё один бурек.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, что за 1000 матчей в КХЛ Бирюков отметился 148 (24+124) результативными действиями при показателе полезности «+116». Его контракт с клубом рассчитан до 30 апреля 2024 года.