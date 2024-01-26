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Дубли Зыкова и Грицюка помогли СКА крупно обыграть дома ЦСКА в дерби

Дубли Зыкова и Грицюка помогли СКА крупно обыграть дома ЦСКА в дерби
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В Санкт-Петербурге закончилось армейское дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 12-й минуте первого периода Валентин Зыков с передач Марата Хайруллина и Александра Никишина открыл счёт в матче. Через минуту Арсений Грицюк с передач Алекса Гальченюка и Ивана Зинченко удвоил преимущество клуба с берегов Невы.

На 27-й секунде третьего игрового отрезка Виталий Абрамов с передачи Андрея Светлакова размочил счёт в матче. На 14-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Захара Бардакова и Алекса Гальченюка забросил третью шайбу СКА в матче. В конце игры Валентин Зыков и Александр Никишин установили окончательный счёт во встрече.

Фонбет Чемпионат КХЛ
26 января 2024, пятница. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 1
ЦСКА
Москва
1:0 Зыков (Хайруллин, Никишин) – 11:07 (5x4)     2:0 Грицюк (Гальченюк, Зинченко) – 12:07 (5x5)     2:1 Абрамов (Светлаков) – 40:27 (5x4)     3:1 Грицюк (Бардаков, Гальченюк) – 53:02 (5x5)     4:1 Зыков (Хайруллин) – 57:56 (5x5)     5:1 Никишин (Толчинский) – 59:06 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Отметим, что СКА в пятый раз в текущем сезоне победил ЦСКА.

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