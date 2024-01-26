Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Дубли Зыкова и Грицюка помогли СКА крупно обыграть дома ЦСКА в дерби

В Санкт-Петербурге закончилось армейское дерби в рамках регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал ЦСКА. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:1.

На 12-й минуте первого периода Валентин Зыков с передач Марата Хайруллина и Александра Никишина открыл счёт в матче. Через минуту Арсений Грицюк с передач Алекса Гальченюка и Ивана Зинченко удвоил преимущество клуба с берегов Невы.

На 27-й секунде третьего игрового отрезка Виталий Абрамов с передачи Андрея Светлакова размочил счёт в матче. На 14-й минуте периода Арсений Грицюк с передач Захара Бардакова и Алекса Гальченюка забросил третью шайбу СКА в матче. В конце игры Валентин Зыков и Александр Никишин установили окончательный счёт во встрече.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.



Отметим, что СКА в пятый раз в текущем сезоне победил ЦСКА.