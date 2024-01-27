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«Вашингтон» пропустил две шайбы за 19 секунд в игре с «Далласом»

В эти минуты в Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» стартовал матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимает «Вашингтон Кэпиталз». Идёт первый период, хозяева ведут – 2:1.

Несмотря на то, что счёт в матче был открыт гостями, хозяева сумели собраться и за невероятно короткий отрезок перевернуть ход игры. Шайбы канадцев Уайтта Джонстона и Томаса Харли на экваторе первого периода разделили лишь 19 секунд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что 38-летний российский нападающий «столичных» Александр Овечкин уже успел записать себе «-1» в графу показателя полезности, в то время, как у его соотечественника и одноклубника Евгения Кузнецова напротив – «+1».