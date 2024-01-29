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«Сент-Луис» в третий раз в истории выиграл три подряд матча в овертайме

«Сент-Луис» в третий раз в истории выиграл три подряд матча в овертайме
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В Сент-Луисе (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:3 (OT) одержали хозяева.

Таким образом, эта победа стала уже третьей подряд для «Блюз», добытой в овертайме. До этого были повержены «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ) и «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ). Ранее в истории франшизы такое происходило дважды (три матча с 1 по 5 ноября 2019 года и три матча с 17 по 21 марта 2018 года).

«Сент-Луис» одержал пятую победу подряд, набрал 54 очка и делит с тем же «Лос-Анджелесом» седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Дрю Баннистера 31 января примут дома «Коламбус Блю Джекетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2024, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 3
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Кемпе (Копитар, Лаферрье) – 04:06     1:1 Ледди (Кайру, Парэйко) – 12:51     1:2 Андерсон-Долан (Льюис, Гавриков) – 25:39 (sh)     2:2 Бучневич (Перунович, Кайру) – 26:34 (pp)     3:2 Кайру (Перунович, Томас) – 32:07     3:3 Дано (Мур, Даути) – 38:44     4:3 Шенн (Бучневич) – 61:04    
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