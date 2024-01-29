«Сент-Луис» в третий раз в истории выиграл три подряд матча в овертайме

В Сент-Луисе (США) прошёл матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Сент-Луис Блюз» и «Лос-Анджелес Кингз». Победу со счётом 4:3 (OT) одержали хозяева.

Таким образом, эта победа стала уже третьей подряд для «Блюз», добытой в овертайме. До этого были повержены «Сиэтл Кракен» (4:3 ОТ) и «Ванкувер Кэнакс» (4:3 ОТ). Ранее в истории франшизы такое происходило дважды (три матча с 1 по 5 ноября 2019 года и три матча с 17 по 21 марта 2018 года).

«Сент-Луис» одержал пятую победу подряд, набрал 54 очка и делит с тем же «Лос-Анджелесом» седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче подопечные Дрю Баннистера 31 января примут дома «Коламбус Блю Джекетс».