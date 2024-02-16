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Хет-трик из голевых передач Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

Хет-трик из голевых передач Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»
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Сегодня, 16 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:1, 3:2).

НХЛ - регулярный чемпионат
16 февраля 2024, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
7 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Эванс (Андерсон, Пирсон) – 14:29     1:1 Крайдер (Зибанеджад, Труба) – 31:09     2:1 Кайлли (Линдгрен, Фокс) – 32:27     3:1 Зибанеджад (Фокс, Панарин) – 34:43 (sh)     4:1 Крайдер (Панарин, Фокс) – 35:19 (pp)     4:2 Слафковски (Кофилд) – 36:30     5:2 Трочек (Панарин, Шнайдер) – 44:23     5:3 Кофилд (Мэтисон, Судзуки) – 46:53 (pp)     6:3 Крайдер (Зибанеджад, Веси) – 47:59     7:3 Какко (Фокс, Кайлли) – 49:56     7:4 Кофилд (Слафковски, Гуле) – 51:27    

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Уилл Кайлли, Мика Забинеджад, Алекси Лафреньер и Каапо Какко, а также хет-трик у Криса Крайдера. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами.

За «Монреаль» голами отличились Джейк Эванс, Юрай Слафковски, дубль у Коула Кофилда.

После 54 матчей «Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции с 73 очками. «Монреаль» расположился на 13-й строчке, набрав 52 очка в 54 играх.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Монреаль» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

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