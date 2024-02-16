Хет-трик из голевых передач Артемия Панарина помог «Рейнджерс» обыграть «Монреаль»

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Сегодня, 16 февраля, «Нью-Йорк Рейнджерс» на домашней площадке обыграли «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча на арене «Мэдисон Сквер Гарден» завершилась со счётом 7:4 (0:1, 4:1, 3:2).

В составе «Рейнджерс» заброшенными шайбами отметились Уилл Кайлли, Мика Забинеджад, Алекси Лафреньер и Каапо Какко, а также хет-трик у Криса Крайдера. Российский нападающий Артемий Панарин отметился тремя голевыми передачами.

За «Монреаль» голами отличились Джейк Эванс, Юрай Слафковски, дубль у Коула Кофилда.

После 54 матчей «Рейнджерс» занимает третье место в Восточной конференции с 73 очками. «Монреаль» расположился на 13-й строчке, набрав 52 очка в 54 играх.

Следующий матч «Рейнджерс» проведёт с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Монреаль» сыграет с «Вашингтон Кэпиталз».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.