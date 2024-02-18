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Результативный пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть в гостях «Монреаль»

Результативный пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть в гостях «Монреаль»
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В ночь с 17 на 18 февраля мск на арене «Белл-центра» в канадском Монреале состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Встреча «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ Регулярный чемпионат. Турнирная таблица
НХЛ Регулярный чемпионат. Календарь

«Столичные» открыли счёт заброшенным шайбам на четвёртой минуте, хозяева отыгрались на шестой, но на исходе десятой минуты «Вашингтон» вновь вышел вперёд, реализовав большинство. На 37-й минуте счёт снова сравнялся. В третьем периоде «Кэпиталз» отличились дважды, в то время как «Монреаль» забил один раз при численном преимуществе.

Капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт одну результативную передачу. Его команда одержала победу после двух поражений в регулярном чемпионате подряд.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 февраля 2024, воскресенье. 03:00 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Манта (Протас, Дженсен) – 03:40     1:1 Джекай (Руа, Армиа) – 05:04     1:2 Оши (Строум, Овечкин) – 10:00 (pp)     2:2 Ньюхук (Армиа) – 36:15     2:3 Милано (Пасиоретти, Эдмундсон) – 43:27     3:3 Судзуки (Слафковски, Мэтисон) – 49:45 (pp)     3:4 Протас (Дауд, Манта) – 51:57    
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