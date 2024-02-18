Результативный пас Овечкина помог «Вашингтону» обыграть в гостях «Монреаль»

В ночь с 17 на 18 февраля мск на арене «Белл-центра» в канадском Монреале состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ. Встреча «Монреаль Канадиенс» и «Вашингтон Кэпиталз» завершилась победой гостей со счётом 4:3.

«Столичные» открыли счёт заброшенным шайбам на четвёртой минуте, хозяева отыгрались на шестой, но на исходе десятой минуты «Вашингтон» вновь вышел вперёд, реализовав большинство. На 37-й минуте счёт снова сравнялся. В третьем периоде «Кэпиталз» отличились дважды, в то время как «Монреаль» забил один раз при численном преимуществе.

Капитан «Вашингтона» российский нападающий Александр Овечкин записал на свой счёт одну результативную передачу. Его команда одержала победу после двух поражений в регулярном чемпионате подряд.

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