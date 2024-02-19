Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Динамо» одержало волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме

«Динамо» одержало волевую победу над «Салаватом Юлаевым» в овертайме
Аудио-версия:
Комментарии

В Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало уфимский «Салават Юлаев». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1, которая стала для них шестой кряду.

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2024, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
ОТ
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Кузьмин (Гуськов, Пименов) – 57:02 (5x5)     1:1 Петухов (Ильенко, Менелл) – 59:29 (6x5)     2:1 Пыленков (Кудрявцев, О'Делл) – 63:45 (en)    

Лишь за несколько минут до конца основного времени состоялось первое взятие ворот в матче – отличился 27-летний российский нападающий уфимского «Салавата Юлаева» Глеб Кузьмин, которому ассистировали Матвей Гуськов и Артём Пименов.

За 31 секунду до финальной сирены нападающий «Динамо» Егор Петухов сравнял счёт в матче и перевёл встречу в овертайм.

В овертайме «Салават Юлаев» с первых минут снял вратаря и играл с численным преимуществом, однако реализовать его так и не сумел. Защитник «Динамо» Данил Пыленков на последней минуте убежал к пустым воротам гостей и принёс победу бело-голубым в матче.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Динамо», набрав 92 очка в 65 матчах, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (86) – третий на Востоке.

Календарь КХЛ сезона-2023/2024.
Турнирная таблица КХЛ сезона-2023/2024.
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android