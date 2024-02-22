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«Сибирь» отыгралась с 0:3, но уступила ЦСКА в овертайме

«Сибирь» отыгралась с 0:3, но уступила ЦСКА в овертайме
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В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 февраля 2024, четверг. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
4 : 3
ОТ
Сибирь
Новосибирская область
1:0 Каменев (Окулов, Долженков) – 03:26 (6x5)     2:0 Слепышев (Окулов, Карнаухов) – 13:34 (5x4)     3:0 Окулов (Мамин) – 26:53 (5x5)     3:1 Гоголев (Андреофф, Белоусов) – 29:32 (5x5)     3:2 Белоусов (Мёрфи, Шашков) – 43:43 (5x5)     3:3 Мёрфи (Бутузов, Гоголев) – 45:10 (5x4)     4:3 Каменев (Окулов, Дыбленко) – 64:24 (3x3)    

На четвёртой минуте первого периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Кирилла Долженкова открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Антон Слепышев с передач Константина Окулова и Павла Карнаухова удвоил преимущество хозяев.

На седьмой минуте второго периода Константин Окулов с передачи Максима Мамина сделал счёт 3:0. В середине периода Павел Гоголев с передач Энди Андреоффа и Георгия Белоусова размочил счёт во встрече.

На четвёртой минуте третьего периода Георгий Белоусов с передач Тревора Мёрфи и Никиты Шашкова сократил отставание «Сибири» до минимума. На шестой минуте периода Тревор Мёрфи с передач Владимира Бутузова и Павла Гоголева сделал счёт 3:3.

В овертайме победу ЦСКА принёс Владислав Каменев с передач Ярослава Дыбленко и Константина Окулова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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