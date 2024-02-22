«Сибирь» отыгралась с 0:3, но уступила ЦСКА в овертайме

В Москве закончился матч регулярного Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный ЦСКА принимал новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 4:3.
На четвёртой минуте первого периода Владислав Каменев с передач Константина Окулова и Кирилла Долженкова открыл счёт в матче. На 14-й минуте периода Антон Слепышев с передач Константина Окулова и Павла Карнаухова удвоил преимущество хозяев.
На седьмой минуте второго периода Константин Окулов с передачи Максима Мамина сделал счёт 3:0. В середине периода Павел Гоголев с передач Энди Андреоффа и Георгия Белоусова размочил счёт во встрече.
На четвёртой минуте третьего периода Георгий Белоусов с передач Тревора Мёрфи и Никиты Шашкова сократил отставание «Сибири» до минимума. На шестой минуте периода Тревор Мёрфи с передач Владимира Бутузова и Павла Гоголева сделал счёт 3:3.
В овертайме победу ЦСКА принёс Владислав Каменев с передач Ярослава Дыбленко и Константина Окулова.
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- 22 февраля 2024
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