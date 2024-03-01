Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Баффало»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.
В составе победителей отличились Брейден Пойнт и Митчелл Чаффи. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.
За «Баффало» голами отметились Алекс Так, Тейдж Томпсон и Расмус Далин.
«Баффало» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 60 очков в 60 матчах. «Тампа» занимает седьмое место на Востоке, клуб набрал 70 очков в 62 встречах.
В следующем матче «Баффало» сыграет с «Вегасом», а «Тампа» встретится с «Монреалем».
- 1 марта 2024
-
06:06
-
05:53
-
05:50
-
05:40
-
05:35
-
00:00
- 29 февраля 2024
-
23:50
-
23:41
-
23:32
-
23:25
-
23:12
-
22:53
-
22:40
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:31
-
22:27
-
22:25
-
22:17
-
22:15
-
22:12
-
21:52
-
21:46
-
21:42
-
21:40
-
21:31
-
21:14
-
21:01
-
21:00
-
20:53
-
20:44
-
20:33
-
20:27
-
20:21