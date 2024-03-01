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Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Баффало»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей отличились Брейден Пойнт и Митчелл Чаффи. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

За «Баффало» голами отметились Алекс Так, Тейдж Томпсон и Расмус Далин.

«Баффало» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 60 очков в 60 матчах. «Тампа» занимает седьмое место на Востоке, клуб набрал 70 очков в 62 встречах.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Вегасом», а «Тампа» встретится с «Монреалем».