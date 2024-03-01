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Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Баффало»

Передача Кучерова не помогла «Тампе» избежать поражения в матче с «Баффало»
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Баффало Сэйбрз». Встреча прошла в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 3
ОТ
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 08:12 (pp)     1:1 Так – 10:59     2:1 Чаффи (Чернак, Чирелли) – 37:18     2:2 Томпсон (Далин) – 51:33 (pp)     2:3 Далин (Миттельштадт, Гринвей) – 61:42 (pp)    

В составе победителей отличились Брейден Пойнт и Митчелл Чаффи. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу.

За «Баффало» голами отметились Алекс Так, Тейдж Томпсон и Расмус Далин.

«Баффало» располагается на 13-й строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 60 очков в 60 матчах. «Тампа» занимает седьмое место на Востоке, клуб набрал 70 очков в 62 встречах.

В следующем матче «Баффало» сыграет с «Вегасом», а «Тампа» встретится с «Монреалем».

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