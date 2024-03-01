«Бостон» обыграл «Вегас» в матче с девятью голами
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.
НХЛ - регулярный чемпионат
01 марта 2024, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
5 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Гики (Фредерик) – 14:34 2:0 Боквист (Лауко, Шаттенкирк) – 15:04 3:0 Гики (Пастрняк, Хайнен) – 16:54 3:1 Коттер (Руа, Теодор) – 21:48 3:2 Пьетранджело (Маршессо, Бриссон) – 26:57 4:2 Гики (Пастрняк, Грызлик) – 36:32 4:3 Амадио (Стивенсон, Макнэбб) – 37:46 4:4 Стивенсон (Уайтклауд) – 45:01 (sh) 5:4 Лорей (Шаттенкирк, Койл) – 55:23 (pp)
В составе победителей отличились Морган Гики, Йеспер Боквист, Морган Гики (дубль) и Мэйсон Лорей. За «Вегас» голами отметились Пол Коттер, Алекс Пьетранджело, Майкл Амадио и Чандлер Стивенсон.
«Бостон» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 84 очка в 61 матче. «Вегас» занимает пятое место на Западе, клуб набрал 73 очка в 60 встречах.
В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Вегас» встретится с «Баффало».
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