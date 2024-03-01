«Бостон» обыграл «Вегас» в матче с девятью голами

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла в Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 5:4.

В составе победителей отличились Морган Гики, Йеспер Боквист, Морган Гики (дубль) и Мэйсон Лорей. За «Вегас» голами отметились Пол Коттер, Алекс Пьетранджело, Майкл Амадио и Чандлер Стивенсон.

«Бостон» располагается на первой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, в активе команды 84 очка в 61 матче. «Вегас» занимает пятое место на Западе, клуб набрал 73 очка в 60 встречах.

В следующем матче «Бостон» сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс», а «Вегас» встретится с «Баффало».