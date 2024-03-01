Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — Торпедо. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Металлург» одержал тяжёлую победу над «Амуром» в стартовой встрече серии плей-офф КХЛ

«Металлург» одержал тяжёлую победу над «Амуром» в стартовой встрече серии плей-офф КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

В Магнитогорске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Фонбет КХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
01 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 1
Амур
Хабаровск
1:0 Яковлев (Ерёменко, Силантьев) – 45:29 (5x5)     2:0 Джонсон (Пресс, Силантьев) – 51:59 (5x5)     2:1 Дрозг (Шевченко, Мищенко) – 54:25 (5x5)    

Первые два периода завершились без заброшенных шайб.

На шестой минуте третьего игрового отрезка Егор Яковлев с передач Владислава Ерёменко и Дмитрия Силантьева открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Дмитрия Силантьева удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Ян Дрозг с передач Дмитрия Шевченко и Ивана Мищенко размочил счёт во встрече.

Напомним, второй матч серии пройдёт 3 марта в Магнитогорске. Встреча начнётся в 14:30 мск. В сезонной серии прошедшей регулярки победа осталась за «Металлургом» со счётом 3-1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Календарь плей-офф КХЛ
Сетка плей-офф КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android