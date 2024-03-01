«Металлург» одержал тяжёлую победу над «Амуром» в стартовой встрече серии плей-офф КХЛ

В Магнитогорске закончился матч первого раунда Кубка Гагарина — 2024, в котором местный «Металлург» принимал хабаровский «Амур». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Первые два периода завершились без заброшенных шайб.
На шестой минуте третьего игрового отрезка Егор Яковлев с передач Владислава Ерёменко и Дмитрия Силантьева открыл счёт во встрече. На 12-й минуте периода Люк Джонсон с передач Робина Пресса и Дмитрия Силантьева удвоил преимущество хозяев. На 15-й минуте периода Ян Дрозг с передач Дмитрия Шевченко и Ивана Мищенко размочил счёт во встрече.
Напомним, второй матч серии пройдёт 3 марта в Магнитогорске. Встреча начнётся в 14:30 мск. В сезонной серии прошедшей регулярки победа осталась за «Металлургом» со счётом 3-1.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
- 1 марта 2024
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