Ларионов прокомментировал поражение во втором овертайме второго матча со СКА

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды во втором овертайме второй встречи серии первого раунда Кубка Гагарина – 2024 от санкт-петербургского СКА (2:3 ОТ, 1-1).

«Хороший хоккей, соперника с победой. Наших ребят за хороший хоккей, характерный, правильный, но, к сожалению, удача была не на нашей стороне. Приятно играть при такой большой аудитории, это был праздник хоккея.

В овертайме не хватило опыта. У нас шесть человек в команде — чемпионы Кубка Харламова. Не хватило опыта, везения. Овертайма могло и не быть, если бы забили свои голы. Это опыт, берём его в копилку. Надо вернуться домой, поспать, отдохнуть хотя бы, чтобы вернуться в «Нагорный» с настроем. Мой самый длинный матч – три овертайма с «Детройтом». У нас ещё всё впереди, сейчас главное – восстановиться и готовиться к следующему матчу.

Опыт – такая вещь, которая выходит на первый план в таких играх. Человек не беспределен. Видно, что подустали в овертайме, а когда нет свежести в голове, не можешь реализовать и создать. Это опыт, он бывает хорошим или нехорошим. Но любой такой матч идёт в копилку. Уже сказали, что ни к одному игроку нет претензий, но свои моменты, которые мы создаём, надо реализовывать. Это часть процесса, который проходит команда. Не всё так плохо», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, серия переезжает в Нижний Новгород. Следующий матч между командами состоится на стадионе «Нагорный» во вторник, 5 марта. Начало – в 19:30 мск.