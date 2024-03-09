Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 8 марта, турнирная сетка Кубка Харламова

8 марта в рамках первого раунда Кубка Харламова в Молодёжной хоккейной лиге были сыграны встречи 1/8 финала. Сегодня было сыграно восемь матчей. Игры прошли в Омске, Челябинске, Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске и Нижнем Новгороде. «Чемпионат» предлагает ознакомится с результатами встреч и счетами в сериях на данный момент.

Завтра в рамках 1/8 финала Кубка Харламова Молодёжной хоккейной лиги будет сыграно четыре встречи.