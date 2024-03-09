Итоги игрового дня плей-офф МХЛ 8 марта, турнирная сетка Кубка Харламова
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8 марта в рамках первого раунда Кубка Харламова в Молодёжной хоккейной лиге были сыграны встречи 1/8 финала. Сегодня было сыграно восемь матчей. Игры прошли в Омске, Челябинске, Ярославле, Москве, Санкт-Петербурге, Ханты-Мансийске и Нижнем Новгороде. «Чемпионат» предлагает ознакомится с результатами встреч и счетами в сериях на данный момент.
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2024, пятница. 10:00 МСК
Омские Ястребы
Омск
Окончен
3 : 1
Стальные Лисы
Магнитогорск
1:0 Ядыкин (Голоднюк, Новокшёнов) – 15:16 (5x5) 2:0 Хворов (Трикозов, Кол) – 20:41 (5x5) 3:0 Родионов (Филатьев) – 21:44 (5x5) 3:1 Гаврилович (Осипович, Козлов) – 33:34 (5x4)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2024, пятница. 12:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Окончен
6 : 1
Авто
Екатеринбург
1:0 Девяткин (Яппаров) – 10:57 (5x5) 1:1 Ковальчук (Апасов, Исаев) – 14:53 (5x5) 2:1 Кулишов (Агламзянов) – 16:51 (5x5) 3:1 Рыкманов (Филатов, Агламзянов) – 27:30 (4x4) 4:1 Агламзянов (Кулишов, Девяткин) – 31:37 (5x5) 5:1 Екимов (Киселев) – 52:07 (5x5) 6:1 Екимов (Кулишов, Горбунов) – 55:35 (5x5)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
08 марта 2024, пятница. 13:00 МСК
Локо
Ярославль
Окончен
1 : 2
МХК Атлант
Московская область
0:1 Белов (Сидоров, Щербатов) – 09:40 (5x3) 1:1 Дудоров (Роговский, Сурин) – 25:02 (5x5) 1:2 Котляров (Егошин, Крицын) – 55:07 (5x5)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
08 марта 2024, пятница. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
3 : 2
Академия Михайлова
Тула
1:0 Орлов (Королёв) – 17:28 (5x4) 2:0 Овчинников (Гаврилов) – 18:12 (5x5) 2:1 Ткач (Шиндяев, Молодцов) – 21:36 (5x4) 3:1 Замула (Варюшкин, Гаврилов) – 44:03 (5x5) 3:2 Брынцев (Булатов, Бешкоров) – 56:04 (5x5)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
08 марта 2024, пятница. 13:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Окончен
5 : 0
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
1:0 Сураев (Романов, Демидов) – 00:22 (5x5) 2:0 Сураев (Демидов) – 09:29 (5x5) 3:0 Недопёкин – 19:56 (3x4) 4:0 Ремезовский (Короткий, Недопёкин) – 33:08 (5x5) 5:0 Шапенков – 37:10 (5x5)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
08 марта 2024, пятница. 13:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Алмаз
Череповец
1:0 Панин (Филин, Паталаха) – 09:43 (5x5) 2:0 Вербицкий (Филин) – 23:57 (5x5) 3:0 Иванов (Рябкин) – 41:27 (5x5) 3:1 Волженков (Ульянов, Бубин) – 48:30 (5x5) 3:2 Пестерев (Авраменко, Пьянов) – 54:46 (5x4)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2024, пятница. 15:00 МСК
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Окончен
4 : 0
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
1:0 Коробинцев (Холодный, Рахчеев) – 11:26 (5x5) 2:0 Рахчеев (Фаизов) – 22:28 (5x5) 3:0 Рахчеев (Фаизов, Коробинцев) – 39:48 (5x5) 4:0 Гуревич (Сухочев, Сахаров) – 55:10 (5x5)
Olimpbet МХЛ - плей-офф . 1/8 финала. 2-й матч
08 марта 2024, пятница. 17:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Ирбис
Казань
1:0 Кабуров (Куприянов, Чупин) – 06:59 (5x5) 2:0 Крутов (Омелюсик, Наумов) – 11:37 (5x5) 3:0 Свищев (Чесноков) – 23:42 (5x5) 3:1 Гарайшин (Барсуков, Жулин) – 29:33 (5x5)
Завтра в рамках 1/8 финала Кубка Харламова Молодёжной хоккейной лиги будет сыграно четыре встречи.
Комментарии
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