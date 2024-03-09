«Аризона» нанесла «Детройту» четвёртое поражение подряд

В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уверенно переиграла «Детройт Ред Уингз» (4:0).

В составе победителей шайбами отметились Джек Макбэйн, Александр Керфут, Логан Кули и Ник Бьюгстад.

Отметим, что три из четырёх своих шайб «койоты» забросили ещё в первом периоде.

«Аризона» набрала 57 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, практически лишившись шансов на плей-офф.

«Ред Уингз» потерпели четвёртое поражение кряду, остались с 72 очками и делят с «Тампа-Бэй Лайтнинг» четвёртую строчку в Атлантическом дивизионе, продолжая борьбу за участие в Кубке Стэнли.

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