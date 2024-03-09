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«Аризона» нанесла «Детройту» четвёртое поражение подряд

«Аризона» нанесла «Детройту» четвёртое поражение подряд
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В Темпе (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» уверенно переиграла «Детройт Ред Уингз» (4:0).

В составе победителей шайбами отметились Джек Макбэйн, Александр Керфут, Логан Кули и Ник Бьюгстад.

Отметим, что три из четырёх своих шайб «койоты» забросили ещё в первом периоде.

«Аризона» набрала 57 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона, практически лишившись шансов на плей-офф.

«Ред Уингз» потерпели четвёртое поражение кряду, остались с 72 очками и делят с «Тампа-Бэй Лайтнинг» четвёртую строчку в Атлантическом дивизионе, продолжая борьбу за участие в Кубке Стэнли.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 марта 2024, суббота. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Макбэйн (О'Брайен, Карконе) – 02:35     2:0 Керфут (Вялимяки, Бьюгстад) – 08:05     3:0 Кули (Маччелли, Мозер) – 17:04 (pp)     4:0 Бьюгстад (Шмальц) – 28:16    

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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