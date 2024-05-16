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Владимир Путин поздравил участников «Золотой шайбы» с 60-летием рождения турнира

Владимир Путин поздравил участников «Золотой шайбы» с 60-летием рождения турнира
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Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил участников «Золотой шайбы» с 60-летием рождения турнира. «Золотая шайба» — всесоюзный и всероссийский хоккейный турнир среди детских команд. Суперфинал 2024 года проходит с 15 по 19 мая в Москве и подмосковных Химках.

«Дорогие друзья! Приветствую вас на Суперфинале и поздравляю с 60-летием рождения турнира «Золотая шайба». За прошедшие годы легендарная «Золотая шайба» стала настоящей школой мастерства, знаний и командной сплочённости для нескольких поколений талантливых, энергичных мальчишек и девчонок со всей страны и по праву завоевала признание как один из наиболее массовых и успешных проектов в сфере детско-юношеского спорта. Многие из ребят, став признанными звёздами, прославились своими триумфами на крупнейших международных соревнованиях, Олимпийских играх.

Отрадно, что и сегодня ваше движение развивается, вовлекает в орбиту своей деятельности новых участников, вносит значимый вклад в популяризацию среди молодёжи ценностей здорового, активного образа жизни. Желаю вам удачи, честной борьбы, ярких и незабываемых впечатлений», — цитирует Путина официальный сайт президента РФ.

История турнира «Золотая шайба» началась 8 декабря 1964 года. Сейчас соревнования проводятся по трём возрастным группам в четыре этапа.

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