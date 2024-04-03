Форвард Джордан Уил официально продлил контракт с московским «Динамо»

Нападающий Джордан Уил заключил новое соглашение с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Контракт рассчитан на два года.

31-летний канадец Джордан Уил в 66 матчах регулярки забросил 30 шайб и отдал 47 результативных передач, набрав в общей сложности 77 очков. В плей-офф на счету форварда 10 матчей, где он записал на свой счёт 9 (4+5) баллов.

Джордан является обладателем Кубка Колдера (2015), становился серебряным призёром Мирового кубка вызова (2009), участником Матча звёзд АХЛ (2015, 2017). Нападающий переехал в КХЛ в 2021 году и выступал за казанский «Ак Барс» и московское «Динамо». За три года в лиге форвард провёл 186 игр и набрал 167 (63+104) результативных баллов.

Ранее стало известно, что главный тренер Алексей Кудашов продолжит работу в московском «Динамо».