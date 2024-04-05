Защитник «Трактора» — о серии с «Локомотивом»: у нашей команды есть характер — 100%

Защитник «Трактора» Илья Карпухин рассказал о поражении от «Локомотива» (2:3 ОТ, 0-2) во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024.

«В целом неплохо играли, во втором периоде, может, соперник нас чуть больше переигрывал. Обидно, что проиграли, но расстраиваться некогда. Каждая игра — новая жизнь. Едем в Челябинск, там наш дом, наша поддержка, болельщики дадут нам заряд эмоций. Здорово, что сразу отыграли первую шайбу. Мы не раз показывали свой характер, на протяжении двух серий и этой тоже. У нашей команды есть характер — 100%», — цитирует Карпухина «РБ Спорт».

Напомним, третий матч в полуфинальной серии состоится в Челябинске 6 апреля. Игра начнётся в 14:30 мск.

Ранее главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение от «Локомотива» и оценил поведение нападающего ярославского клуба Максима Шалунова.