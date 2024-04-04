«Его поведение никуда не годится. Пусть в Челябинске боится». А. Заварухин — о Шалунове

Главный тренер «Трактора» Алексей Заварухин прокомментировал поражение во втором матче полуфинальной серии Кубка Гагарина — 2024 от «Локомотива» (2:3 ОТ, 0-2) и оценил поведение нападающего ярославского клуба Максима Шалунова.

«Мыльников здорово сыграл, оставлял команду в игре, к нему никаких претензий нет. По Фукале много вопросов читаем, слышим, случайно-неслучайно. Не будем спорить, случайно или неслучайно произошёл момент. Давайте смотреть глубже — что сделал Шалунов дальше? Он считается воспитанником челябинского хоккея, но его поведение на площадке никуда не годится. Сначала поднял руки — случайное касание, травмировал игрока. Но дальше он видит, что у нас вратаря уводят под руки, и даже не постучал по льду. Игрок получил травму — ни звонка, ни извинений. Спасибо медперсоналу «Локомотива» — быстро посмотрели, какая у игрока травма. Но само отношение — всё-таки мы спортсмены. У каждого может быть травма. Это его не красит. Пускай в Челябинске боится, наверное. Это его не красит как профессионального спортсмена. Мы все делаем одно дело — играем в хоккей», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.