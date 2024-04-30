Журналисты ESPN поделились ожиданиями от сезона-2024/2025 для «Вашингтона»

Журналисты Райан Кларк и Кристен Шилтон в статье на портале ESPN поделились ожиданиями от сезона-2024/2025 для «Вашингтон Кэпиталз».

«Вашингтон» — команда уровня уайлд-кард. Перспективы клуба зависят от того, будет ли команда делать ставку на молодёжь или по-прежнему будет отдавать предпочтение максимальному использованию того времени, которое осталось у их ветеранов, а именно Овечкина. Но сейчас сомнительно, что «Вашингтон» может стать конкурирующей командой без каких-либо серьёзных изменений в межсезонье», — сказано в статье.

Напомним, в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 столичный клуб проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» всухую со счётом 0-4. «Вашингтон» стал единственной командой в нынешнем плей-офф НХЛ, проигравшей все матчи.