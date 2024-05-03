Кожевников: «Вашингтон» и должен был вылететь из плей-офф. Ничего сверхъестественного

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников оценил выступление «Вашингтон Кэпиталз», который в первом раунде Кубка Стэнли — 2024 проиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» с сухим счётом 0-4.

— Что думаете о вылете «Вашингтона» из плей-офф?

— Он и должен был вылететь. Там соперник на голову сильнее. Ничего здесь сверхъестественного нет. Я понимаю, если б «Вашингтон» рвал там всех и вдруг проиграл. Этого же не было. Было ясно всем, что «Вашингтон» не выдержит в таком темпе и ритме.

— У «Вашингтона» не было ни шанса?

— Не было. Я сразу сказал, что маловероятно, что «Вашингтон» пройдёт «Рейнджерс», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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