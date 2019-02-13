Есть идея: 10 подарков для девушки на любой вкус и бюджет

День святого Валентина уже послезавтра, а ты всё ещё не определился с подарком для любимой? «Чемпионат» спешит на помощь. Собрали подборку лучших идей для тех, кто запрыгивает в последний вагон или сильно заранее начинает планировать сюрприз на 8 марта.

Толстовка или свитшот

Соберите парный лук. На просторах Сети это давно уже вошло в тренды. Так что смело открывайте разделы с женской и мужской коллекцией и ищите вещи, которые сочетались бы между собой. Предлагаем начать с уютного свитшота или толстовки, в которых можно будет с лёгкостью пережить остаток зимы.

Наш фаворит: толстовки из коллекции «Факел» от бренда Zasport. Ещё больше классных вещей ищите на сайте.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Полка для ванной

Какая девушка не любит проводить время в ванной? А если с собой можно взять любимую книгу, арома-свечи и бокал вина, то простой отдых превращается в настоящий релакс, сопоставимый со СПА-процедурой.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Набор сладостей со всего света

Приятная открытка, яркая коробка и самые вкусные сладости со всего света, которые не оставят равнодушной ни одну девушку. Внутри вас ждёт: фруктовый чай, кремовый мёд с черникой, кантучини с малиной, зефир, белый шоколад с клубникой и чёрным перцем, милая кружка в приятном оформлении.

Из приятного бонуса для всех мужчин: коробка уже собрана, упакована и готова к тому, чтобы доставить радость вашей второй половинке. Остаётся только заказать и дождаться курьера!

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионатк.ком»

А если ваша любимая равнодушна к сладкому, то на сайте вы сможете найти ещё несколько вариантов боксов на самый изысканный вкус.

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Планер или ежедневник

Все девушки любят витать в облаках, мечтать и строить грандиозные планы. Подарите им возможность делать это красиво. В специальном планере с заранее расчерченными страницами можно расписывать все свои эмоции, ощущения и цели на будущий год, а в декабре снова пережить все эти чувства, перелистав страницы, и посмотреть, что уже удалось исполнить. Для самых творческих личностей придумали буллет-джорналы, ежедневники в точку, которые можно начать с любой даты и вести его так, как удобно.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Кроссовки AZTREK

Такой обновке порадуется не только спортсменка, эта модель идеально подходит для стильного и эффектного образа на каждый день. В них можно совершить марш-бросок по магазинам, прогуляться по вечернему городу и даже сходить на свидание. Тем более Reebok продумали и технологию амортизации, которая обеспечивает мягкость и комфорт во время ходьбы.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Ароматические свечи

Не забудьте позаботиться об атмосфере романтического ужина. Красивые свечи с нежным ароматом украсят даже самый скромный праздничный стол. А ещё парочку можно подарить девушке — воспоминания о вас одинокими вечерами гарантированы.

Совет: не выбирайте свечи с резкими и интенсивными запахами. Для ужина подойдут ароматы пряностей, десертов или фруктов. Для повседневного домашнего использования хороши хлопковые, древесные, кофейные, ванильные ноты.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Купить — свеча «Зелёный чай и лайм».

Купить — свеча «Мадагаскарская ваниль».

Купить — свеча «Кашемир».

Ароматический диффузор

История та же, что и со свечами – правильный диффузор наполнит дом таинственной атмосферой приятного вечера и благоухающими ароматами. Главное, ничего не перепутайте – в качестве заправки или напитка эта жидкость однозначно не подойдёт.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

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Запас любимого напитка

Например, соевого молока Bite. И вкусно, и полезно. А ещё именно так девушка поймёт ваши намерения, и вы наверняка покорите её сердце своей заботой и внимательностью. Если в таком подарке вы всё же сомневаетесь, добавьте к набору стильную инстаграмную кружку-банку, печенье и красивые трубочки.

Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Купить соевое молоко.

Купить фотогеничную Инстаграм-кружку.

Или запас еды

А об этом втайне мечтает каждая. Устройте романтическую киноночь и удивите девушку вкусным и, что приятно, низкокалорийным попкорном «Холи Корн». От такого она точно не откажется. В одной упаковке всего 80-125 ккал, а на вкус не отличишь от обычного. Вам тоже понравится, мы гарантируем.

Наш фаворит в линейке: сладко-солёный.

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Фото: Валерия Баринова, «Чемпионат»

Контейнер для снеков

Если ваша спутница придерживается правильного питания и любит носить еду с собой, качественные контейнеры и ланчбоксы – то, что ей наверняка нужно. Хороший вариант маленького символического подарка или дополнения к чему-то большему – ёмкость для снеков, куда она сможет положить её любимые морковные палочки или, например, пп-печенье, или например конфету… но только одну или две, больше не позволит размер снекбокса.

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