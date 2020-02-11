Тренировки без результата. Что есть, чтобы заставить мышцы расти

Зачастую мужчины в зале не замечают результаты тренировок и тут же отправляются в бургерную на «набор массы». Полезен ли такой подход для роста мышц и что всё-таки есть, чтобы накачаться? Разбираемся с экспертом «Чемпионата», велнес-коучем Андреем Семешовым.
Почему мышцы не растут?
Хожу в зал два/три/четыре раза в неделю, на тренировках отрабатываю на 200%, но мышцы не растут. Или ещё один вариант – масса уверенно прибывает, но вот только процентное соотношение жира и вожделенных мышечных объёмов оставляет желать, мягко говоря, лучшего. Всё пропало и против генетики не попрешь? Ну, не всё так печально и безнадёжно.
По моим наблюдениям, в зал приходят для решения двух задач: либо скинуть вес, либо «подтянуть» ягодицы (мужской вариант — «слепить» выпуклые грудные и бицепс).
Да, глядя на очень существенный процент занимающихся, понимаешь, что никаких глобальных изменений в их фигурах не предвидится. Ни через месяц, ни через год. Лично знаю множество примеров, когда люди годами посещают тренажёрный зал по 2-4 раза в неделю, однако на их внешности это не отражается от слова «совсем».
Предположим, что для нас часы в спортзале обязательно должны конвертироваться в результат в виде мышц. Также определимся, что программу наших тренировок мы по умолчанию считаем эффективной, то есть организм получает чёткий сигнал — «нужно больше мышц». Но этого не происходит.
В этом случае причина кроется в огрехах в питании. Если при похудении пропорция между тренировками и калориями составляет примерно 15% на 85%, то в случае с набором мышечной массы мне видится справедливым соотношение 50% на 50%.
Фото: istockphoto.com
Как увеличить мышечную массу?
Главная сложность в том, что это для нас мышцы – красиво и эстетично. А для нашего организма – это всего лишь «побочка», при том не самая приятная. Дело в том, что мышечная ткань очень энергозатратна. И просто на её содержание в состоянии покоя нужно заметное количество калорий. А человечество как вид формировалось в эпоху, когда пирожков по акции в «пятёрочках» и «ашанах» не было. И сегодня еда, допустим, попалась, а завтра и после завтра — нет. Главная задача в такой ситуации – обеспечить выживание. На первом месте – мозг, нервная система, сердечная мышца, прочие внутренние органы. Каждому необходимо обеспечить «прожиточный минимум». И в такой ситуации ещё и «вздёрнутые» ягодицы или бицепс 45 см содержать – это нерационально и расточительно. Непозволительная роскошь. Другое дело – жировые запасы. Они практически не требуют энергии на своё содержание, наоборот – в голодный период вполне можно ими же накормить и мозг, и сердце, и все остальное.
Так что заставить наше тело обзаводиться «лишними» мускулами можно исключительно при соблюдении двух условий. Во-первых, дать четкий сигнал, что текущий уровень отнюдь не гарантирует выживание (не догоним мамонта или нас раздавит штангой на приседаниях). Во-вторых, убедительно и систематически демонстрировать, что с доступностью пищевых ресурсов всё хорошо, голод нам не грозит. Только при соблюдении таких условий ваш организм согласится, что в данном случае мышцы становятся «не роскошью, а средством передвижения», которое вполне можно себе позволить.
Фото: istockphoto.com
Что есть, чтобы набрать вес?
Очевидно, что самый простой путь к этой цели лежит через условный фастфуд. Берём себе за правило посещать минимум трижды в день, не забывая кивать на предложение добавить сезонный пирожок и мороженое. В перерывах – обязательно большой латте с карамельным сиропом и шапкой взбитых сливок. И на весах всё будет хорошо – стабильная прибавка в килограммах обеспечена. Вот только визуально это всё будет смотреться совсем не как в «Инстаграме». И все вожделенные мышцы окажутся надёжно замаскированы жировой прослойкой. В чём подвох? В первую очередь в количестве, а во-вторых, качестве «строительного материала» для нашей фигуры мечты.
Увы, любые манипуляции с телом, будь то похудение или набор массы, упираются в подсчёт калорийности. Есть, конечно, адепты так называемого «интуитивного подхода», «слушания, что нашему организму и сколько нужно в данный конкретный момент», но… Но моя практика показывает, что это всё работает для каких-то мифических персонажей. Если я начну «интуитивничать», то весьма быстро вернусь в то состояние, из которого когда-то начал свой поход в фитнес: 105 кг, плотно упакованные в жировые запасы. А кто-то, наоборот, останется худым как щепка. Поэтому – подсчёт калорий.
С чего начать считать калории?
С выяснения своей «точки ноль» – того количества энергии, которое вам необходимо для поддержания текущих объёмов. Самый быстрый (но не очень точный) способ – воспользоваться готовыми формулами, подставив в них свои параметры (пол, возраст, рост и вес). Затем умножаем полученное число на коэффициент двигательной активности. Для 30-летней девушки ростом 165 см и весом 56 кг, регулярно посещающей фитнес-центр, это будет 1650-1800 калорий. Для её 35-летнего спутника ростом 175 см и весом 82 кг – 2000-2200 калорий.
А дальше эти цифры нужно соотнести с тем, сколько калорий вы реально съедаете в сутки. И тут для многих могут открыться неприятные сюрпризы вроде того, что в «Биг Тейсти» содержится 812 Ккал. И сразу становится понятно, почему мир захлёстывает эпидемия ожирения, правда?
Но не будем о грустном! С уровнем поддерживающей калорийности мы определились. Наша следующая задача – создать тот самый профицит (избыток еды), который убедит организм, что он вполне может позволить себе отозваться на мучения в спортзале ростом мускулатуры. И тут, как в компьютерной игре, начинаются разные уровни сложности.
Фото: istockphoto.com
Easy mode
Для «игры» на минимальном уровне сложности будет достаточно просто увеличить калорийность. Вопрос только насколько. Для того, чтобы создать 1 грамм новой мышечной ткани, необходимо 5-8 Ккал. Повторюсь, это должна быть именно профицитная калорийность, которая останется после того, как будут закрыты все базовые потребности в энергообеспечении. Ставим перед собой амбициозную цель – + 1 кг мышц за месяц. И получается, что нам нужно плюсом порядка 6500 Ккал в месяц. Или 200 с копейками дополнительных калорий каждый день. Это примерно четвертинка «Биг Тейсти». Всё, что сверху этих значений, скорее всего пополнит ваши жировые запасы.
Hard mode
А как «играть» на продвинутом уровне сложности? Придётся углубится в детали ещё больше. Да, калории решают, и даже при самом ПП-шном или, как его ещё называют, «чистом» питании можно растолстеть до размеров 3XXL. Равно как можно похудеть, питаясь исключительно мороженым.
Калории мы получаем из трёх нутриентов – белков, жиров и углеводов. Для нас это строительный материал применительно к мышечным тканям. Тут как на обычной стройке: завезли хороший кирпич, цемент и прочее – получится прочная и надёжная конструкция. Если же исходники по качеству не очень, то и итоговый результат окажется соответствующим.
Поэтому выкручиваем настройки сложности на максималки — разбираемся в нутрициологии. Подробнее об этом я расскажу уже в следующем материале.