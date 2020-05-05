Спортивная пауза в сквоше. Как офлайн-клубы выживают на карантине

Весна 2020 года определила стиль жизни всего человечества и явно сбавила темп. В таких условиях выживает лишь тот, кто быстрее всего адаптируется к сложившимся реалиям, как бы далеки они не были от зоны комфорта. Спортивная индустрия приняла на себя этот удар одной из первых, поэтому уже сейчас, спустя месяц в самоизоляции, можно говорить о промежуточных результатах перехода в онлайн-режим. Как ни странно, одним из передовиков индустрии весной этого года можно назвать молодой сквош.



10 лет назад о существовании сквоша знали лишь любители британской культуры и поклонники фильма «Кроличья нора», три года назад – адепты здорового образа жизни и всевозможных новых его проявлений. Сегодня в России открыто около 140 сквош-кортов, а в последнем чемпионате России приняли участие 123 профессиональных игрока. В 2018 году с запросом «Сквош» к «Яндексу» обратились чуть меньше 32 тыс. раз, в 2019-м этот показатель вырос до отметки 94 тыс. Для любой крупной спортивной федерации эти числа довольно скромны, но тем более ярким является путь, который прошёл российский сквош за последние пять лет.



Сквош — максимально офлайновый вид спорта, однако нежелание сквош-клубов «отпускать» свою аудиторию позволило создать целую сетку онлайн-активностей, которые оказались востребованы не только сквошистами.

Онлайн-тренировки

Этим сложно кого-то удивить с самого начала периода самоизоляции. Фитнес-клубы, студии и персональные тренеры моментально вышли в онлайн и призвали людей не забывать о своей физической форме, оставаясь дома. Сквош-клубы и федерация – не исключение. Сегодня в комьюнити представлено большое количество разнообразных тренировок на любой вкус. И хотя сквошистам не легко обходиться без отбивания мяча о корт, без общей физической подготовки, координации и растяжки не обойтись. Кстати, поотбивать мяч тоже получается.

Социальные сети и вовлечение

Помимо тренировок в соцсетях прибавилось и другой активности. Участники сквош-комьюнити поддерживают друг друга, делятся приятными воспоминаниями и вовлекают в общение свою аудиторию. Иван Бородин, вице-президент Федерации сквоша в Москве и руководитель PR-направления Федерации сквоша России рассказывает:

Нам повезло иметь такую аудиторию, нас немного, относительно популярных видов спорта, но связи внутри комьюнити гораздо крепче. В такое тяжёлое время нашей главной задачей было сохранить ощущение присутствия сквоша в жизни. Что мы сделали? Просто постарались уделить внимание каждому клубу, турниру и, по возможности, каждому постоянному клиенту. Главное, быть искренними — мы правда скучаем и не боимся об этом писать.

Образование

Ещё один важный момент в спорте – образовательный. Всё-таки сквош – это не только про физическую подготовку и технику, но и про стратегию. Федерация старается не только держать спортсменов в тонусе, но и повышать квалификацию персонала, который их тренирует и судит. Существуют дополнительные занятия, проводящиеся для тренеров разного уровня через прямые трансляции. Темы таких эфиров разделены по разным направлениям: тактический разбор игры, анализ различных стилей, разработка тренировочного процесса и всё, что может помочь тренеру привести подопечного к высокому результату.

Аналогичная подготовка проводится и с обучающимися в клубах. Сквош-площадки не ограничились своими ресурсами и стали приглашать зарубежных гостей, которые занимают лидирующие позиции в мировом рейтинге.

Психология

В федерации работает штатный спортивный психолог, который участвует в беседах и помогает игрокам, как профессионалам, так и любителям, пройти этот сложный путь изоляции от корта и сохранить правильный настрой.

Мы понимаем, что ментальное здоровье спортсмена не менее важно при подготовке, чем физическое и стараемся работать в этом направлении даже сейчас.

Это сложный период для индустрии спорта, но сейчас как никогда важно приложить максимум усилий, чтобы вернуться в привычные условия не потеряв, а только приобретя.