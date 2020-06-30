Тело как у звезды. Тренируем ягодицы Бейонсе и талию Нины Добрев

Далеко не все знаменитости любят раскрывать секреты своей фигуры. Однако опытные фитнес-блогеры и тренеры активно подбирают и комбинируют упражнения, чтобы вы могли прийти в форму не хуже, чем селебрити. Мы собрали короткие и эффективные видео-тренировки на разные группы мышц от любимых актрис, певиц и моделей.

Пресс Дженнифер Энистон

Звезда сериала «Друзья» и икона стиля Дженнифер Энистон тщательно следит за фигурой. Она не раз говорила в интервью, что старается правильно и сбалансированно питаться, а также посвящает хотя бы час в день физическим упражнениям. Три дня в неделю актриса уделяет кардио, остальные — пилатесу и йоге. Прессу звезды могут позавидовать даже молодые модели. Фитнес-инструктор Ребекка Луиз показывает 10-минутную йога тренировку, которая поможет не только добиться подтянутого живота как у актрисы, но и найти гармонию с собой.

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Руки Кэмерон Диаз

Актриса на протяжении всей карьеры демонстрирует отличную спортивную форму. Кэмерон по праву можно считать одной из самых атлетичных звёзд Голливуда. Секретами стройности Диаз делится её персональный тренер Тедди Басс. Он отмечает, что тренировки его подопечной разнообразны: она совмещает бег, силовые упражнения и элементы пилатеса. Особое восхищение у поклонников вызывают рельефные руки актрисы. К счастью, Басс не скрывает самые эффективные упражнения и сам показывает технику их выполнения в видео-тренировках. Мы выбрали комплекс на руки, для которого вам понадобятся гантели весом 1-1,5 кг.

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Попа Бейонсе

О теле Бейонсе много говорят и спорят, пытаясь раскрыть тайны её привлекательности. Мама троих детей, певица, актриса и настоящая поп-икона обладает шикарными формами. Она не скрывает, что интенсивно тренируется, проводит часы на танцевальных репетициях и выбирает здоровую пищу. А ещё выделяет бег как один из самых эффективных способов прийти в форму. Но помимо занятий на беговой дорожке, звезда отдельно прокачивает все части тела и уделяет особое внимание ягодичным мышцам. Добиться округлых форм и подтянутых ягодиц как у Бейонсе вы сможете с 8-минутной тренировкой от фитнес-инструктора Кэлси Ли. Чтобы повысить интенсивность упражнений, повторите комплекс дважды или наденьте на ноги утяжелители.

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Ноги Кайи Гербер

Дочка Синди Кроуфорд, которой в прошлом году исполнилось 18 лет, унаследовала от мамы не только внешние данные, но и любовь к здоровому образу жизни. Модель регулярно занимается в спортзале и обожает силовые тренировки. Обладательница длинных ног отдаёт предпочтение упражнениям с собственным весом, чтобы не наращивать нежелательную мышечную массу. Фитнес-блогер и модель Санни Вандер делится короткой тренировкой без дополнительного инвентаря для худых и «подсушенных» ног как у звезды подиума.

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Тело Нины Добрев

Звезда сериала «Дневники вампира» является большой поклонницей спорта. В детстве она занималась художественной гимнастикой, поэтому умеет себя дисциплинировать и мотивировать на тренировки. Сейчас актриса увлекается боксом, обязательно включает в рутину бег, различные виды кардио и йогу. Звезда честно говорит о том, что точёная фигура требует постоянных физических нагрузок и внимательного отношения к питанию. Короткая интенсивная кардио-тренировка от фитнес-блогера Даниэль Пизер поможет разогнать пульс, сбросить лишний вес и добиться такой же изящной фигуры, какой любуются фанаты Нины Добрев.