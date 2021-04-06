Слушать на ходу: 6 подкастов о тренировках, питании и ЗОЖ

Даже в метро или во время прогулки можно узнавать что-то новое и полезное.

Подкасты — это отдельный сегмент медиа, аудиоконтент, который можно слушать в любое время, параллельно занимаясь своими делами. Многие из них посвящены темам здоровья и здорового образа жизни, ежедневным кейсам и лайфхакам, помогающим формировать полезные привычки.

Теперь можно не только смотреть видеотренировки, но и слушать о ЗОЖ прямо во время занятия. На какие интересные и полезные подкасты стоит подписаться, чтобы быть в тренде и следить за своим здоровьем?

«Через не хочу» не надо: почему не стоит корить себя за лень? Организм говорит вам больше, чем кажется на первый взгляд.

«Что за ЗОЖ»

Обаятельная болтовня трёх девушек из Санкт-Петербурга про осознанное потребление, правильное питание и спорт. Ведущие много шутят, хотя порой и довольно жёстко. Зато можно узнать много интересного и полезного о здоровом образе жизни.

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Фото: istockphoto.com

«Без шапки»

Если судить по «Инстаграму», кажется, что здоровый образ жизни — это пробежки солнечным утром, йога в ближайшем парке и зелёный смузи из кофейни по соседству. Такая картинка скорее подойдёт для Сан-Франциско с +10 даже зимой, чем для переменчивой Москвы. Авторы этого подкаста рассказывают, как вести здоровый образ жизни в российских реалиях, и обсуждают сложные медицинские вопросы простым языком.

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Школа здоровой жизни

В этом подкасте обсуждают самые разные аспекты здорового образа жизни: живое и видовое питание, вегетарианство, сыроедение, голодание, закаливание, медитацию, вредные привычки, духовное равновесие, внутреннюю гармонию, саморазвитие, спорт, оздоровление детей. Авторы стараются изменить собственные привычки и привлечь внимание слушателей к проблемам со здоровьем.

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Фото: istockphoto.com

ЗОЖ в большом городе

Это подкаст для тех, кто пытается найти время на себя и своё здоровье, живя в ритме большого города. Создатели проекта верят, что любая правильная привычка должна быть исключительно в удовольствие, а зож — это основа продуктивности и хорошего настроения. Выпуски посвящены разным аспектам правильного питания, здорового сна, режима дня и новым видам тренировок.

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Полезная альтернатива: как правильно избавляться от вредных привычек Главное – понять, зачем вам это нужно.

«Один процент»

В выпусках можно узнать, как поддерживать физическое здоровье, работают ли те или иные методы лечения, например, гомеопатия. В рамках подкаста эксперты рассказывают о том, как разные образы жизни и привычки влияют на организм и как можно это изменить.

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