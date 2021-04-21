Как уменьшить складки на боках? Одними тренировками не отделаться

Близиться тёплый сезон, люди понемногу меняют объёмные пуховики на более лёгкую одежду, и всем хочется вернуться к своей лучшей форме. Набрать пару кило за зиму не страшно и даже естественно. У некоторых такие «запасы» превращаются в «ручки любви». Love handles — именно так в английском называют складки, появляющиеся на боках.
Как известно, локальное жиросжигание лишь миф. Поэтому если вы хотите избавиться от жировых отложений на поясе, одних упражнений на пресс будет недостаточно. Вместе с тренером World Class Станиславом Вахрушевым разбираемся, как уменьшить «ручки любви».
Можно ли избавиться от складок на боках с помощью упражнений?
К сожалению, никаких чудодейственных упражнений, чтобы убрать жир на боках, не существует. Как и в случае с любым похудением, необходимо соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также отслеживать количество потребляемых калорий.
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Чтобы терять жировую ткань, нужно тратить чуть больше энергии, чем получать. Для каждого дневной калораж будет отличаться в зависимости от интенсивности физических нагрузок и индивидуальных особенностей организма.
Как подтянуть пресс?
Основная функция прямой мышцы живота — удерживать позвоночник в вертикальном положении, то есть обеспечивать прямохождение. Второстепенные функции — это сгибание корпуса. Поэтому любые варианты таких упражнений, сидя, лёжа, в висе, приветствуются, если вы соблюдаете правильную технику выполнения.
Чтобы во время тренировки задействовать прямую мышцу живота, необходимо сгибаться так, чтобы нижние рёбра были направлены в сторону таза.
Какие упражнения не помогут избавиться от «ручек любви»?
Как было сказано выше, упражнения не могут убрать жир исключительно на боках. В основном, процесс похудения происходит благодаря рациональному питанию и общим физическим нагрузкам.
Фото: istockphoto.com
Что касается конкретных упражнений, тренер не рекомендует делать акцент на планку в статичном варианте. Так усиливается внутрибрюшное давление, что в перспективе не очень полезно для кровеносных сосудов. А напрягая мышцы живота и подкручивая таз, можно спровоцировать появление поясничного лордоза (изгиб позвоночника, обращённый выпуклостью вперёд), что негативно скажется на вашей осанке.
Ограничением для упражнений на мышцы живота может стать диастаз — расхождение внутренних краёв этих мышц. В таком случае тренироваться необходимо крайне осторожно и под контролем специалиста. Как правило, при диастазе выполняют упражнения с небольшой амплитудой, не включая дополнительные мышцы-синергисты (косые мышцы, сгибатели бедра) — движения должны быть изолированными, чтобы не усугубить состояние.