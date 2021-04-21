А некоторые упражнения могут и вовсе ухудшить состояние.

Как уменьшить складки на боках? Одними тренировками не отделаться

Близиться тёплый сезон, люди понемногу меняют объёмные пуховики на более лёгкую одежду, и всем хочется вернуться к своей лучшей форме. Набрать пару кило за зиму не страшно и даже естественно. У некоторых такие «запасы» превращаются в «ручки любви». Love handles — именно так в английском называют складки, появляющиеся на боках.

Как известно, локальное жиросжигание лишь миф. Поэтому если вы хотите избавиться от жировых отложений на поясе, одних упражнений на пресс будет недостаточно. Вместе с тренером World Class Станиславом Вахрушевым разбираемся, как уменьшить «ручки любви».

Тренировки долой: как подтянуть фигуру, если не хочется ходить в спортзал? Главное — двигаться, а как — решать вам. Собрали наши варианты.

Можно ли избавиться от складок на боках с помощью упражнений?

К сожалению, никаких чудодейственных упражнений, чтобы убрать жир на боках, не существует. Как и в случае с любым похудением, необходимо соблюдать баланс белков, жиров и углеводов, а также отслеживать количество потребляемых калорий.

Фото: istockphoto.com

Чтобы терять жировую ткань, нужно тратить чуть больше энергии, чем получать. Для каждого дневной калораж будет отличаться в зависимости от интенсивности физических нагрузок и индивидуальных особенностей организма.

Как подтянуть пресс?

Основная функция прямой мышцы живота — удерживать позвоночник в вертикальном положении, то есть обеспечивать прямохождение. Второстепенные функции — это сгибание корпуса. Поэтому любые варианты таких упражнений, сидя, лёжа, в висе, приветствуются, если вы соблюдаете правильную технику выполнения.

Чтобы во время тренировки задействовать прямую мышцу живота, необходимо сгибаться так, чтобы нижние рёбра были направлены в сторону таза.

Путь к дзену через желудок: что такое «комфортная» еда и как она может вам помочь Это далеко не всегда фастфуд. Для кого-то «комфортным» может быть даже диетический салат.

Какие упражнения не помогут избавиться от «ручек любви»?

Как было сказано выше, упражнения не могут убрать жир исключительно на боках. В основном, процесс похудения происходит благодаря рациональному питанию и общим физическим нагрузкам.

Фото: istockphoto.com

Что касается конкретных упражнений, тренер не рекомендует делать акцент на планку в статичном варианте. Так усиливается внутрибрюшное давление, что в перспективе не очень полезно для кровеносных сосудов. А напрягая мышцы живота и подкручивая таз, можно спровоцировать появление поясничного лордоза (изгиб позвоночника, обращённый выпуклостью вперёд), что негативно скажется на вашей осанке.

Пояс для похудения: идеальная талия или пустая трата денег? Есть мнение, что он усиливает потоотделение, а следственно — топит жир.

Ограничением для упражнений на мышцы живота может стать диастаз — расхождение внутренних краёв этих мышц. В таком случае тренироваться необходимо крайне осторожно и под контролем специалиста. Как правило, при диастазе выполняют упражнения с небольшой амплитудой, не включая дополнительные мышцы-синергисты (косые мышцы, сгибатели бедра) — движения должны быть изолированными, чтобы не усугубить состояние.